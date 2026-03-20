Які популярні вакансії в Україні?
За перші два місяці року понад 41 тисяча роботодавців подали більше ніж 111 тисяч вакансій, пише Державна служба зайнятості.
Дивіться також Справжній скандал: компанії в Росії вигадали махінації із зарплатами
Загалом по країні закривається приблизно 35% вакансій, але є регіони, де ситуація значно краща. Наприклад, у Донецькій області цей показник сягає майже 68,5%.
Найбільший попит спостерігається на такі професії:
- Водій – близько 4,5 тисяч вакансій;
- Продавець продовольчих товарів – понад 4 тисячі;
- Підсобний робітник – близько 3,5 тисяч.
Це показує, що ринок потребує як кваліфікованих спеціалістів, так і працівників базових професій.
У середньому роботодавець шукає працівника 17 днів. Але є винятки: у Донецькій області вакансії закриваються в середньому за 5 днів.
Також високі показники у Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях – понад 50% закриття вакансій. Якщо дивитися не на відсотки, а на кількість людей, які реально знайшли роботу, то картина інша:
- Дніпропетровська область – близько 4 тисяч людей;
- Львівська – понад 3 тисячі;
- Івано-Франківська – приблизно 2,7 тисячі.
Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?
Чинний Трудовий кодекс створений понад пів століття тому й орієнтований для тогочасної економіки, а головними завданнями нового буде адаптація до реалій і поширення соціального захисту на нові форми зайнятості. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.
Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, вважає Василь Воскобойник. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.
Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.
Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.
Новини ринку праці в Україні
Українські готелі та ресторани стикаються з дефіцитом працівників, що є головним викликом для бізнесу. Серед працівників HoReCa 11% повідомили про суттєве падіння доходів, тоді як 17% зазначили помітне зростання.
Кількість вакансій для пенсіонерів в Україні зросла майже на 50% за останній рік, зокрема у сферах робітничих спеціальностей, обслуговування та логістики. Середня зарплата для пенсіонерів складає понаж 25 тисяч гривень, з можливістю заробляти значно більше у деяких спеціальностях.
З 14 березня в Україні вводять нові правила призупинення трудових договорів під час воєнного стану з максимальним терміном 90 днів. Новий Трудовий кодекс, ухвалений 7 січня, спрямований на реформу ринку праці та адаптацію до сучасних умов.
Ринок праці в Україні відновився на 95% у 2025 році, із значним попитом на деякі професії. Зросла частка вакансій без вимоги досвіду з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му.