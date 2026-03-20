Які популярні вакансії в Україні?

За перші два місяці року понад 41 тисяча роботодавців подали більше ніж 111 тисяч вакансій, пише Державна служба зайнятості.

Загалом по країні закривається приблизно 35% вакансій, але є регіони, де ситуація значно краща. Наприклад, у Донецькій області цей показник сягає майже 68,5%.

Найбільший попит спостерігається на такі професії:

Водій – близько 4,5 тисяч вакансій; Продавець продовольчих товарів – понад 4 тисячі; Підсобний робітник – близько 3,5 тисяч.

Це показує, що ринок потребує як кваліфікованих спеціалістів, так і працівників базових професій.

У середньому роботодавець шукає працівника 17 днів. Але є винятки: у Донецькій області вакансії закриваються в середньому за 5 днів.

Також високі показники у Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях – понад 50% закриття вакансій. Якщо дивитися не на відсотки, а на кількість людей, які реально знайшли роботу, то картина інша:

Дніпропетровська область – близько 4 тисяч людей;

Львівська – понад 3 тисячі;

Івано-Франківська – приблизно 2,7 тисячі.

Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?

Чинний Трудовий кодекс створений понад пів століття тому й орієнтований для тогочасної економіки, а головними завданнями нового буде адаптація до реалій і поширення соціального захисту на нові форми зайнятості. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, вважає Василь Воскобойник. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.

Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.

