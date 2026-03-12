Яку роботу пропонують пенсіонерам в Україні?

За словами експертів ринку праці, за останній рік кількість вакансій, де готові брати на роботу пенсіонерів, зросла майже на 50%, пише OBOZ.UA.

Роботодавці найчастіше шукають:

водіїв

слюсарів

складських працівників

охоронців

продавців

допоміжний персонал

У багатьох випадках зарплата для таких вакансій не відрізняється від тієї, що пропонують іншим кандидатам. Для бізнесу головне – швидко закрити нестачу працівників.

Найбільший дефіцит кадрів зараз спостерігається у професіях з акцентом на фізичну роботу – наприклад, складно знайти вантажників. Інколи компанії навіть пропонують грошові бонуси за рекомендації нових працівників.

Які зарплати платять пенсіонерам?

На одному з популярних сайтів пошуку роботи work.ua наразі є понад 7 тисяч вакансій, де готові розглядати кандидатів пенсійного віку. Найбільше пропозицій у таких сферах:

робітничі спеціальності та виробництво – понад 2,2 тисячі вакансій.

сфера обслуговування – близько 1,6 тисячі.

логістика та складська робота – понад 1,1 тисячі.

Середня зарплата, яку пропонують пенсіонерам, становить приблизно 27,8 тисяч гривень. Водночас у деяких робітничих професіях можна заробляти значно більше. Наприклад:

фасадники можуть отримувати від 80 до 240 тисяч гривень.

монтажники дверей – близько 120 – 180 тисяч гривень

Хоча у вакансіях офіційно не дозволено вказувати вікові обмеження, багато роботодавців прямо зазначають, що готові розглядати кандидатів пенсійного віку.

