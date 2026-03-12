Какую работу предлагают пенсионерам в Украине?
По словам экспертов рынка труда, за последний год количество вакансий, где готовы брать на работу пенсионеров, выросло почти на 50%, пишет OBOZ.UA.
Работодатели чаще всего ищут:
- водителей
- слесарей
- складских работников
- охранников
- продавцов
- вспомогательный персонал
Во многих случаях зарплата для таких вакансий не отличается от той, что предлагают другим кандидатам. Для бизнеса главное – быстро закрыть нехватку работников.
Наибольший дефицит кадров сейчас наблюдается в профессиях с акцентом на физическую работу – например, сложно найти грузчиков. Иногда компании даже предлагают денежные бонусы за рекомендации новых работников.
Какие зарплаты платят пенсионерам?
На одном из популярных сайтов поиска работы work.ua сейчас есть более 7 тысяч вакансий, где готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста. Больше всего предложений в таких сферах:
- рабочие специальности и производство – более 2,2 тысячи вакансий.
- сфера обслуживания – около 1,6 тысячи.
- логистика и складская работа – более 1,1 тысячи.
Средняя зарплата, которую предлагают пенсионерам, составляет примерно 27,8 тысяч гривен. В то же время в некоторых рабочих профессиях можно зарабатывать значительно больше. Например:
- фасадчики могут получать от 80 до 240 тысяч гривен.
- монтажники дверей – около 120 – 180 тысяч гривен
Хотя в вакансиях официально не разрешено указывать возрастные ограничения, многие работодатели прямо указывают, что готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста.
Новости рынка труда в Украине
Государственная служба занятости Украины за январь 2026 года представила более 4,6 тысяч вакансий, включая необычные профессии, такие как овоскопувальник яиц и карьерник. Среди необычных профессий есть также сборщик денег.
С 14 марта в Украине вводят новые правила приостановления трудовых договоров во время военного положения с максимальным сроком 90 дней. Новый Трудовой кодекс, принятый 7 января, направлен на реформу рынка труда и адаптацию к современным условиям.
Рынок труда в Украине восстановился на 95% в 2025 году, со значительным спросом на некоторые профессии. Возросла доля вакансий без требования опыта с 29% в 2021 году до 42% в 2025-м.
Государственная служба занятости в Украине отметила дефицит кадров в некоторых профессиях, как, например, водители или продавцы продовольственных товаров. Наиболее востребованными будут оставаться также повара, бухгалтеры, швеи.