Какие профессии наиболее оплачиваемые?
Однако уже в январе 2026 года к такому перечню добавилась новая категория – служба в Силах обороны. Детали для 24 Канала рассказали аналитики OLX Работа.
За четыре года медианная заработная плата в Украине выросла почти на 94%, тогда как количество вакансий увеличилось на 13%.
В частности, список самых высокооплачиваемых профессий несколько изменился – в топе появилась оборонная сфера, а работа за рубежом исчезла.
|Январь 2022 года
|Январь 2026 года
|№
|профессия
|зарплата (медианная)
|профессия
|зарплата (медианная)
|1
|Брокер (по недвижимости)
|65,5 тысяч гривен
|Брокер (по недвижимости)
|112,5 тысяч гривен (+72%)
|2
|Каменщик
|35 тысяч гривен
|Служба в Силах обороны
|70,6 тысяч гривен
|3
|Фасадчик
|35 тысяч гривен
|Фасадчик
|65 тысяч гривен (+86%)
|4
|Упаковщик (за границей)
|35 тысяч гривен
|Штукатур
|62,8 тысячи гривен (+128%)
|5
|Дальнобойщик (за границей)
|31,5 тысячи гривен
|Каменщик
|55 тысяч гривен (+57%)
Какую работу чаще всего ищут украинцы?
Изменились и предпочтения соискателей работы. Если в 2022 году среди самых популярных преобладали рабочие специальности, то теперь интерес чаще смещается к вакансиям с гибким графиком или возможностью работать дистанционно – в частности в сферах коммуникаций и онлайн-торговли.
- Сейчас больше всего отзывов набрали вакансии копирайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чата, менеджера по работе с клиентами и менеджера интернет-магазина.
- Зато в начале 2022 года – объявления оператора чата, плиточника, разнорабочего, промоутера и упаковщика.
Каких специалистов ищут работодатели?
А вот спрос со стороны работодателей за это время существенно не изменился. Больше всего вакансий и в дальнейшем предлагают в розничной торговле и логистике, где чаще всего ищут продавцов и водителей.
Кроме того, в список самых востребованных вакансий в этом году также попали служба в Силах обороны и грузчики.
Что изменит новый Трудовой кодекс?
Напомним, на заседании 7 января Кабмин принял проект обновленного Трудового кодекса Украины, который должен начать реформу рынка труда – сделать его более инклюзивным и привлечь к экономической активности молодежь, ветеранов, людей с инвалидностью и тому подобное.
Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что количество типов трудовых договоров увеличат, урегулировав современные форматы работы, а электронные документы в сфере приравняют к бумажным.