Які професії найбільш оплачувані?
Однак уже в січні 2026 року до такого переліку додалася нова категорія – служба в Силах оборони. Деталі для 24 Каналу розповіли аналітики OLX Робота.
Дивіться також Чи замінить штучний інтелект "білі комірці" в Україні: що каже бізнес та яку має стратегію
За чотири роки медіанна заробітна плата в Україні зросла майже на 94%, тоді як кількість вакансій збільшилася на 13%.
Зокрема, список найоплачуваніших професій дещо змінився – у топі з'явилася оборонна сфера, а робота за кордоном зникла.
|Січень 2022 року
|Січень 2026 року
|№
|професія
|зарплатня (медіанна)
|професія
|зарплатня (медіанна)
|1
|Брокер (із нерухомості)
|65,5 тисячі гривень
|Брокер (із нерухомості)
|112,5 тисячі гривень (+72%)
|2
|Муляр
|35 тисяч гривень
|Служба в Силах оборони
|70,6 тисячі гривень
|3
|Фасадник
|35 тисяч гривень
|Фасадник
|65 тисяч гривень (+86%)
|4
|Пакувальник (за кордоном)
|35 тисяч гривень
|Штукатур
|62,8 тисячі гривень (+128%)
|5
|Далекобійник (за кордоном)
|31,5 тисячі гривень
|Муляр
|55 тисяч гривень (+57%)
Яку роботу найчастіше шукають українці?
Змінилися і вподобання шукачів роботи. Якщо у 2022 році серед найпопулярніших переважали робітничі спеціальності, то тепер інтерес частіше зміщується до вакансій із гнучким графіком або можливістю працювати дистанційно – зокрема у сферах комунікацій та онлайн-торгівлі.
- Наразі найбільше відгуків набрали вакансії копірайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чату, менеджера по роботі з клієнтами та менеджера інтернет-магазину.
- Натомість на початку 2022 року – оголошення оператора чату, плиточника, різноробочого, промоутера та пакувальника.
Яких спеціалістів шукають роботодавці?
А от попит з боку роботодавців за цей час суттєво не змінився. Найбільше вакансій і надалі пропонують у роздрібній торгівлі та логістиці, де найчастіше шукають продавців і водіїв.
Окрім того, до списку найзатребуваніших вакансій цьогоріч також потрапили служба в Силах оборони й вантажники.
Що змінить новий Трудовий кодекс?
Нагадаємо, на засіданні 7 січня Кабмін ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу України, що має розпочати реформу ринку праці – зробити його більш інклюзивним і залучити до економічної активності молодь, ветеранів, людей з інвалідністю тощо.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що кількість типів трудових договорів збільшать, врегулювавши сучасні формати роботи, а електронні документи у сфері прирівняють до паперових.