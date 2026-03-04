Рынок труда: необычные вакансии в Украине
На рынке встречаются и такие профессии, о существовании которых многие даже не догадываются, пишет Государственная служба занятости.
Вот несколько самых необычных предложений:
1. Копировщик
Эта работа до сих пор актуальна на промышленных предприятиях. Там, где есть горы чертежей, схем, актов и технической документации, нужен отдельный человек, который занимается их копированием. Это одна из базовых профессий в производственной сфере – наряду с десятками других простых специальностей.
2. Овощевод яиц
Работник проверяет яйца с помощью овоскопа – специального прибора, который просвечивает их и помогает выявить трещины, дефекты или определить свежесть. Именно благодаря таким специалистам покупатели редко находят в коробке что-то неожиданное.
3. Карьерник
Название может ввести в заблуждение, но речь не о HR-консультанте. Карьерщик работает в карьере – на добыче полезных ископаемых. Он выполняет базовые операции: разрабатывает грунт, перемещает породу, помогает в процессах добычи.
4. Сборщик денег
Речь идет не о банковских инкассаторах, а о людях, которые обслуживают автоматы с игрушками, турникеты или платежные устройства в ТРЦ и супермаркетах. Именно они регулярно изымают оттуда наличные.
5. Клеильщик миканитов
Это специалист, который наносит электроизоляционный материал (миканит) на детали электромашин, трансформаторов или нагревателей. Его работа – сделать оборудование безопасным для дальнейшей эксплуатации.
Новости рынка труда в Украине
С 14 марта в Украине вводят новые правила приостановления трудовых договоров во время военного положения с максимальным сроком 90 дней. Новый Трудовой кодекс, принятый 7 января, направлен на реформу рынка труда и адаптацию к современным условиям.
Работодатели в Украине все чаще ищут кандидатов отдельной возрастной категории, а именно людей 55+ и пенсионеров. Особенно ценятся такие работники в промышленности, строительстве, транспорте и агросекторе, где важны знания процессов и ответственность.
Рынок труда в Украине восстановился на 95% в 2025 году, со значительным спросом на некоторые профессии. Возросла доля вакансий без требования опыта с 29% в 2021 году до 42% в 2025-м.
Государственная служба занятости в Украине отметила дефицит кадров в некоторых профессиях, как, например, водители или продавцы продовольственных товаров. Наиболее востребованными будут оставаться также повара, бухгалтеры, швеи.