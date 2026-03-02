Как изменился уровень зарплаты в Украине в 2026 году?

О том, какой была зарплата украинцев в январе нового года, говорится в сообщении Госстата.

Смотрите также Индексация пенсий, рост соцвыплат и более высокие тарифы на связь: что изменится с 1 марта

Средняя заработная плата по Украине за первый месяц 2026 года снизилась на 9,5% по сравнению с декабрем 2025 года. Показатель составил 27 975 гривен.



Уровень заработной платы в январе 2026 года / Инфографика Госстата

Самые высокие средние зарплаты зафиксировали в Киеве и Киевской области – 43 865 гривен и 28 598 гривен соответственно.

Меньше всего оплачивают работу в:

Черновицкой области – 19 984 гривен;

Кировоградской области – 19 996 гривен.

Обратите внимание! По состоянию на 1 февраля 2026 года общая задолженность зарплаты в Украине составляет 3,4 миллиарда гривен.

По видам экономической деятельности, больше всего оплачивают сферу информации и телекоммуникаций – 76 905 гривен. А наименьший уровень выплат – в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – 17 828 гривен.

Какова минимальная зарплата в 2026 году?

Издание Минфин пишет, что с 1 января 2026 года уровень минималки в Украине составляет 8 647 гривен.

Интересно! В 2000 году показатель был на уровне 90 гривен.

В частности, если сравнивать минимальный размер выплаты с нынешними январскими показателями по областям – видим, что средняя зарплата в Кировоградской области составляет чуть больше, чем 2 минималки установлены на государственном уровне.

Однако киевляне, которые в среднем получают в месяц 43 865 гривен имеют в одной месячной выплате целых 5 минимальных зарплат.

В то же время стоит помнить, что уровень зарплат в целом вырос, по сравнению с 2024 и 2025 годами. Тогда прожиточный минимум был неизменным, что соответственно влияло на средний уровень зарплат в Украине.

Что еще известно о выплатах 2026 года?

Ряд изменений связан с перерасчетом выплат после индексации 1 марта. Так, люди с инвалидностью в частности будут иметь повышенные выплаты, однако индивидуальные, в соответствии с группой и другими факторами.

В то же время для работников бюджетной сферы доступна единовременное пособие при выходе на пенсию. Если выполнить все необходимые условия – будущий пенсионер может получить доплату в размере 10 пенсий одновременно.