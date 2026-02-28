Кто может получить единовременное пособие при выходе на пенсию?

Законодательство предусматривает отдельную финансовую поддержку для тех, чья профессиональная деятельность длительное время была связана с государственной или коммунальной сферой. Основания и порядок ее начисления определены Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Механизм касается прежде всего работников бюджетного сектора - образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры. Также право распространяется на отдельные категории спортсменов и артистов.

Справочно: Это не автоматическая надбавка, а разовая помощь, размер которой равен 10 месячным пенсиям, исчисленным на дату назначения. Фактически речь идет о финансовом "бонусе" за длительный стаж в публичном секторе.

Впрочем, для получения средств нужно одновременно выполнить несколько условий:

работа на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет, именно в государственных или коммунальных учреждениях;

наличие минимального страхового стажа по соответствующей специальности не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

отсутствие ранее назначенных пенсий любого вида.

То есть помощь фактически является стимулом для тех, кто достиг пенсионного возраста без перехода на другие пенсионные режимы.

Какой стаж учитывается при назначении выплаты?

В страховой стаж засчитывается период работы в определенных законом учреждениях и на должностях, перечень которых утвержден правительством. Подтверждением являются записи в трудовой книжке и данные из реестра застрахованных лиц. В случае необходимости допускается представление дополнительных документов.

Важно, что стаж может суммироваться, если разные периоды работы относятся к должностям, которые дают право на пенсию за выслугу лет. Именно эта норма позволяет объективно учесть длительную профессиональную деятельность в рамках бюджетной системы.

Важно! Сама помощь выплачивается единоразово, не облагается налогами и финансируется за счет государственного бюджета.

Кто может выйти на пенсию за выслугу лет?

Для артистов закон предусматривает право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста при наличии от 20 до 35 лет творческой деятельности, рассказали в Пенсионном фонде.

В то же время работники образования, медицины и социального обеспечения могут претендовать на соответствующий пенсионный режим при наличии не менее 25 лет специального стажа. Однако для спортсменов требование составляет не менее 25 лет деятельности, в частности не менее шести лет в составе национальных сборных.

