Что сдерживает рост уровня пенсий в Украине?

Солидарная система пенсионного обеспечения в Украине не способна обеспечить выплату, которая покроет реальный прожиточный минимум для одного человека. Она нуждается в реформировании, условием для успеха которого является развитие экономики. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Илья Несходовский.

Смотрите также Выход на пенсию по возрасту в 2026 году: какие документы нужны для оформления выплаты

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического отдела сети защиты национальных интересов "А Н Т С" Без реформирования – никак. Во-первых, население стареет, очень мало рождается. Как результат, имеющаяся система, когда из страховых взносов накапливается пенсионный фонд, который дает возможность из них выплачивать пенсию, уже точно является нереальной, несколько лет как. Здесь больше другая причина проблемы. Не только демография, но и то, что правительство за эти годы фактически не создало надлежащих условий для развития украинской экономики. Как результат – низкие заработные платы формируют низкий уровень пенсионного обеспечения.

Напомним, в 2026 году в Украине прожиточный минимум повысили до 2 595 гривен, а минимальную зарплату – до 8 647 гривен.

Обратите внимание! По данным Пенсионного фонда, за ноябрь 2025 года средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, составляла 21 263 гривны. Средний размер пенсии в Украине на 1 января 2026 года составляет 6 544 гривны. В то же время около трети всех пенсионеров ежемесячно получает 3 339 гривен.

Что хотят изменить в пенсионной системе?

В интервью "РБК-Украина" министр социальной политики Денис Улютин анонсировал реформу пенсионного обеспечения в Украине, которую планируют запустить в 2026 или 2027 году. Среди возможных изменений – внедрение трехсоставной системы пенсионного обеспечения:

реформа солидарной системы, при которой минимальная пенсия достигнет размера 6 тысяч гривен;

переход от специальных пенсий к профессиональным, который продлится не менее 13 лет;

появление добровольной накопительной пенсии.

Подготовка реформы продолжается, после финализации законопроекта его планируют согласовывать с правительством и партнерами.

По словам министра соцполитики, благоприятным условием для старта реформы является имеющийся в бюджете ресурс крупных отчислений с зарплат военных. Благодаря им Пенсионный фонд сейчас получает больше поступлений единого социального взноса (ЕСВ) и требует меньше дотаций из госбюджета.

Нужно понимать, в каком направлении будут осуществлять пенсионную реформу. Если это перевод в накопительную систему, то есть тот уровень, который у нас не действует, в таком случае это точно для нас не является рациональным. Потому что эффект дополнительных поступлений от военнослужащих сейчас, от их заработных плат, очень быстро закончится уже в ближайшее время,

– считает экономист Илья Несходовский.

Эксперт добавляет, что соотношение работающей части населения и пенсионеров в Украине сейчас складывается не в пользу первых. По его мнению, государство нуждается в пересмотре требований для выхода на пенсию, подхода к начислению выплаты и определения ее размера и тому подобное. Однако ключевой основой для успеха пенсионной реформы должно быть развитие экономики.

В нашей системе без развития экономики, притока инвестиций, увеличения производительности труда и уровня оплаты труда, ни одна пенсионная реформа не сработает,

– заключает Илья Несходовский.

Из каких уровней сейчас состоит пенсионная система в Украине?