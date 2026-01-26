Откуда хотят брать средства на пенсионную реформу?

Украина нуждается в пенсионной реформе, однако уровень развития экономики не является достаточным для внедрения накопительной системы. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали экономисты Илья Несходовский и Олег Пендзин.

Как рассказал в интервью "РБК-Украина" министр социальной политики Денис Улютин, сейчас в Украине складывается благоприятная ситуация для запуска пенсионной реформы, ведь бюджет имеет ресурс благодаря большим отчислениям с зарплат военнослужащих.

Экономист Илья Несходовский считает, что эффект от увеличения поступлений является временным, а ситуация с соотношением трудоспособного населения и пенсионеров – сложной.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического отдела сети защиты национальных интересов "А Н Т С" Эффект дополнительных поступлений от военнослужащих сейчас, от их заработных плат, очень быстро закончится уже в ближайшее время. Учитывая то, что значительное количество украинского населения трудоспособного возраста выехало за границу, сейчас соотношение того поколения, которое является трудоспособным и платит страховые взносы, и того, кто находится сейчас на пенсии и получает выплаты, не в пользу тех, кто работает.

По мнению экономиста, Украина нуждается в пенсионной реформе и должна пересмотреть требования для выхода на пенсию, подход к начислению выплаты и определения ее размера и тому подобное. Однако ключевым будет вопрос формата этих изменений.

Может ли Украина позволить себе внедрение накопительной пенсии?

Начать реформу планируют в 2026 или 2027 годах с солидарной системы, в частности – по выравниванию дисбалансов между самыми высокими и самыми низкими пенсиями. В случае внедрения ожидают, что минимальная пенсия в Украине вырастет до 6 тысяч гривен. Сейчас она составляет 2 595 гривен.

Среди анонсированных министром соцполитики Денисом Улютиным частей реформы также переход от специальных пенсий к профессиональным, на который нужно не менее 13 лет. Формировать будущую пенсию в таком случае будет сумма уплаченных во время работы по специальности взносов.

В то же время планируют и внедрение накопительной пенсии, которая будет добровольной, однако деталей относительно того, как это будет работать, пока нет. Минсоцполитики работает над законопроектом, который в дальнейшем должны согласовывать с Правительством и партнерами.

С точки зрения экономиста Ильи Несходовского, внедрение накопительной системы не будет рациональным шагом для Украины, учитывая ее экономическое и демографическое положение.

Экономист Олег Пендзин также выразил сомнение в целесообразности внедрения накопительной системы, учитывая ситуацию в украинской экономике.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Я вообще считаю, что любой второй уровень обязательной накопительной системы в слабых экономиках заканчивается очень плохо. Мы можем слушать сколько угодно заявлений по поводу того, что это единственный путь поднять фактические выплаты пенсионерам. Благодаря военным, на сегодняшний момент у нас Пенсионный фонд впервые профицитный. Но это пенсионный фонд, который касается солидарной системы.

По мнению экономиста, эти средства можно было бы использовать для увеличения выплат пенсионерам в рамках солидарной системы.

Одним из способов финансирования накопительной системы является перенаправление части единого социального взноса, который платят граждане в солидарной системе, в накопительную. Однако в таком случае недостаток средств в Пенсионном фонде придется компенсировать из бюджета, резюмирует экономист Олег Пендзин, а это станет для государства дополнительным бременем.

Обратите внимание! В Минсоцполитики рассматривают вариант добровольного накопления пенсии, когда дополнительно к ЕСВ нужно платить средства в накопительный фонд. Предполагают, что от этого можно отказаться, однако в конце концов пенсия будет ниже. Напомним, что ставка единого социального взноса в Украине – 22% и в 2026 году составляет 1 902,34 гривны.

Как работает пенсионная система в Украине сейчас?

Система пенсионного обеспечения в Украине работает на трех уровнях . Первый – солидарная система , которая предусматривает, что работодатели и самозанятые лица платят единый социальный взнос в Пенсионный фонд. Эти деньги идут на выплату пенсии тем, кто ее сейчас получает.

Второй уровень – накопительная система , предусматривающая обязательные сбережения на старость из собственной зарплаты. Сейчас она не действует.

Третий уровень – так называемая частная пенсия, то есть добровольные сбережения, когда люди самостоятельно платят пенсионные взносы в негосударственные фонды. Такое накопление средств является добровольным и не освобождает от уплаты ЕСВ.

Как изменилось количество пенсионеров за последнее десятилетие?