Всего на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших. Об этом сообщает Opendatabot.

Какова общая демографическая ситуация?

В 2025 смертность в Украине сократилась на 2%. Между тем рождаемость – на 4,5%.

Аналитики отмечают, что после кризисного 2022, когда рождаемость сократилась на 25%, снижение этого показателя постепенно замедляется.

Так, в 2024 году он составлял 6%, а в 2025 – 4,5%.

До начала полномасштабной год к году рождаемость сокращалась, в среднем, на 8%. Впрочем, если сравнивать с 2021 годом, разница остается ощутимой – детей рождается в 1,6 раза меньше,

– отмечают в Opendatabot.

Демографическая ситуация в Украине / Инфографика Opendatabot

В то же время есть области, где зафиксирован "плюс" по количеству новорожденных.

Например, во Львовской области рождаемость увеличилась на 1,5%. А это на 230 детей больше, чем в 2024 году.

Также прирост в 0,6% (44 ребенка) зафиксирован в Волынской области.

Наибольшее снижение рождаемости фиксируется, конечно, на территориях боевых действий, а еще – в прифронтовых регионах.

К примеру, на Херсонщине этот показатель упал на 16%, в Запорожье – на 11%, на Днепропетровщине, Сумщине, Черниговщине и Харьковщине – на 9%. Интересно, что на столько же рождаемость снизилась и в отдаленной от зоны боевых действий Черновицкой области.

Где родилось больше всего детей?

Больше всего младенцев на свет появились в 2025 традиционно в Киеве – 19 410 или 11,5% от общего количества.

По сравнению с 2024 рождаемость упала лишь на 1,5%.

Второе место по рождаемости занимает Львовская область – 15 872 ребенка.

А на третьем разместилась Днепропетровщина – 12 754 ребенка.

Какая смертность?

В 2025 году было зафиксировано 485 296 смертей. Смертность по стране уменьшилась на 2%.

Больше всего смертей зафиксировано на Днепропетровщине (52 559), в Киеве (36 296) и на Харьковщине (34 670).

Снизилась смертность на Полтавщине и Ровенщине – 4%. Зато выросла она в 6 регионах:

в Киеве на 2%,

в Черновицкой области на 1,6%,

в Черкасской на 1%,

в Ивано-Франковской на 0,9%,

в Тернопольской на 0,6%,

во Львовской на 0,4%.

Другие демографические данные