Всего на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших. Об этом сообщает Opendatabot.
Какова общая демографическая ситуация?
В 2025 смертность в Украине сократилась на 2%. Между тем рождаемость – на 4,5%.
Аналитики отмечают, что после кризисного 2022, когда рождаемость сократилась на 25%, снижение этого показателя постепенно замедляется.
Так, в 2024 году он составлял 6%, а в 2025 – 4,5%.
До начала полномасштабной год к году рождаемость сокращалась, в среднем, на 8%. Впрочем, если сравнивать с 2021 годом, разница остается ощутимой – детей рождается в 1,6 раза меньше,
– отмечают в Opendatabot.
Демографическая ситуация в Украине / Инфографика Opendatabot
В то же время есть области, где зафиксирован "плюс" по количеству новорожденных.
Например, во Львовской области рождаемость увеличилась на 1,5%. А это на 230 детей больше, чем в 2024 году.
Также прирост в 0,6% (44 ребенка) зафиксирован в Волынской области.
Наибольшее снижение рождаемости фиксируется, конечно, на территориях боевых действий, а еще – в прифронтовых регионах.
К примеру, на Херсонщине этот показатель упал на 16%, в Запорожье – на 11%, на Днепропетровщине, Сумщине, Черниговщине и Харьковщине – на 9%. Интересно, что на столько же рождаемость снизилась и в отдаленной от зоны боевых действий Черновицкой области.
Где родилось больше всего детей?
Больше всего младенцев на свет появились в 2025 традиционно в Киеве – 19 410 или 11,5% от общего количества.
По сравнению с 2024 рождаемость упала лишь на 1,5%.
Второе место по рождаемости занимает Львовская область – 15 872 ребенка.
А на третьем разместилась Днепропетровщина – 12 754 ребенка.
Какая смертность?
В 2025 году было зафиксировано 485 296 смертей. Смертность по стране уменьшилась на 2%.
Больше всего смертей зафиксировано на Днепропетровщине (52 559), в Киеве (36 296) и на Харьковщине (34 670).
Снизилась смертность на Полтавщине и Ровенщине – 4%. Зато выросла она в 6 регионах:
- в Киеве на 2%,
- в Черновицкой области на 1,6%,
- в Черкасской на 1%,
- в Ивано-Франковской на 0,9%,
- в Тернопольской на 0,6%,
- во Львовской на 0,4%.
Другие демографические данные
В оккупированном Мариуполе растет смертность, а рождаемость снижается. Все из-за ухудшения уровня жизни.
В Украине уменьшилось количество пенсионеров. Если в 2016 году их было более 12 миллионов, то в 2025 – 10,2 миллиона. Причинами сокращения этого показателя называют демографический кризис, войну и ужесточение требований к стажу работы для выхода на пенсию.
Также из-за демографического кризиса Украина сталкивается с дефицитом рабочей силы. Поэтому страна рассматривает возможность привлечения трудовых мигрантов.