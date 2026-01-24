Загалом на одного новонародженого торік припадало троє померлих. Про це повідомляє Opendatabot.

Яка загальна демографічна ситуація?

У 2025 смертність в Україні скоротилася на 2%. Тим часом народжуваність – на 4,5%.

Аналітики зауважують, що після кризового 2022, коли народжуваність скоротилася на 25%, зниження цього показника поступово сповільнюється.

Так, у 2024 році він становив 6%, а у 2025 – 4,5%.

До початку повномасштабної рік до року народжуваність скорочувалась, в середньому, на 8%. Втім, якщо порівнювати з 2021 роком, різниця залишається відчутною – дітей народжується в 1,6 раза менше,

– зазначають в Opendatabot.

Демографічна ситуація в Україні / Інфографіка Opendatabot

Водночас є області, де зафіксований "плюс" за кількістю новонароджених.

Наприклад, у Львівській області народжуваність збільшилася на 1,5%. А це на 230 дітей більше, ніж у 2024 році.

Також приріст у 0,6% (44 дитини) зафіксовано у Волинській області.

Найбільше зниження народжуваності фіксується, звісно, на територіях бойових дій, а ще – у прифронтових регіонах.

До прикладу, на Херсонщині цей показник впав на 16%, на Запоріжжі – на 11%, на Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині – на 9%. Цікаво, що на стільки ж народжуваність знизилася й у віддаленій від зони бойових дій Чернівецькій області.

Де народилося найбільше дітей?

Найбільше немовлят на світ з'явилися у 2025 традиційно у Києві – 19 410 або 11,5% від загальної кількості.

Порівняно з 2024 народжуваність впала лише на 1,5%.

Друге місце за народжуваністю займає Львівщина – 15 872 дитини.

А на третьому розмістилася Дніпропетровщина – 12 754 дитини.

Яка смертність?

У 2025 році було зафіксовано 485 296 смертей. Смертність по країні зменшилася на 2%.

Найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині (52 559), у Києві (36 296) та на Харківщині (34 670).

Знизилася смертність на Полтавщині та Рівненщині – 4%. Натомість зросла вона у 6 регіонах:

у Києві на 2%,

у Чернівецькій області на 1,6%,

у Черкаській на 1%,

в Івано-Франківській на 0,9%,

у Тернопільській на 0,6%,

у Львівській на 0,4%.

Інші демографічні дані