Загалом на одного новонародженого торік припадало троє померлих. Про це повідомляє Opendatabot.
Яка загальна демографічна ситуація?
У 2025 смертність в Україні скоротилася на 2%. Тим часом народжуваність – на 4,5%.
Аналітики зауважують, що після кризового 2022, коли народжуваність скоротилася на 25%, зниження цього показника поступово сповільнюється.
Так, у 2024 році він становив 6%, а у 2025 – 4,5%.
До початку повномасштабної рік до року народжуваність скорочувалась, в середньому, на 8%. Втім, якщо порівнювати з 2021 роком, різниця залишається відчутною – дітей народжується в 1,6 раза менше,
– зазначають в Opendatabot.
Демографічна ситуація в Україні / Інфографіка Opendatabot
Водночас є області, де зафіксований "плюс" за кількістю новонароджених.
Наприклад, у Львівській області народжуваність збільшилася на 1,5%. А це на 230 дітей більше, ніж у 2024 році.
Також приріст у 0,6% (44 дитини) зафіксовано у Волинській області.
Найбільше зниження народжуваності фіксується, звісно, на територіях бойових дій, а ще – у прифронтових регіонах.
До прикладу, на Херсонщині цей показник впав на 16%, на Запоріжжі – на 11%, на Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині – на 9%. Цікаво, що на стільки ж народжуваність знизилася й у віддаленій від зони бойових дій Чернівецькій області.
Де народилося найбільше дітей?
Найбільше немовлят на світ з'явилися у 2025 традиційно у Києві – 19 410 або 11,5% від загальної кількості.
Порівняно з 2024 народжуваність впала лише на 1,5%.
Друге місце за народжуваністю займає Львівщина – 15 872 дитини.
А на третьому розмістилася Дніпропетровщина – 12 754 дитини.
Яка смертність?
У 2025 році було зафіксовано 485 296 смертей. Смертність по країні зменшилася на 2%.
Найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині (52 559), у Києві (36 296) та на Харківщині (34 670).
Знизилася смертність на Полтавщині та Рівненщині – 4%. Натомість зросла вона у 6 регіонах:
- у Києві на 2%,
- у Чернівецькій області на 1,6%,
- у Черкаській на 1%,
- в Івано-Франківській на 0,9%,
- у Тернопільській на 0,6%,
- у Львівській на 0,4%.
Інші демографічні дані
В окупованому Маріуполі зростає смертність, а народжуваність знижується. Усе через погіршення рівня життя.
В Україні зменшилася кількість пенсіонерів. Якщо у 2016 році їх було понад 12 мільйонів, то у 2025 – 10,2 мільйона. Причинами скорочення цього показника називають демографічну кризу, війну та посилення вимог до стажу роботи для виходу на пенсію.
Також через демографічну кризу Україна стикається з дефіцитом робочої сили. Тому країна розглядає можливість залучення трудових мігрантів.