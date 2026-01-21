Населення Китаю може зменшитися до менше, ніж мільярда вже до кінця століття. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Що відомо про демографічну кризу у Китаї?

Минулого року у КНР народилося лише 7,92 мільйона немовлят, тоді як у 2024 році цей показник становив 9,54 мільйона. Загальна чисельність населення зменшилася на 3,39 мільйона і наразі складає 1,405 мільярда осіб. Попри скасування політики "однієї дитини" десять років тому, заходи, спрямовані на стимулювання народжуваності, поки не дають помітного ефекту.

Демографи вважають, що скорочення населення продовжиться через старіння покоління бебі-бумерів. Згідно з прогнозами ООН, до 2050 року населення Китаю може зменшитися до 1,3 мільярда, а до кінця століття – до 633 мільйонів. Експерти пояснюють тенденцію тим, що китайці стають заможнішими та більш освіченими, що впливає на рішення заводити дітей.

Зверніть увагу! Аналітики попереджають про серйозні економічні наслідки: менша кількість платників податків ускладнить підтримку зростаючої кількості пенсіонерів та соціальних витрат, створюючи додатковий тиск на економіку КНР.

Експерт з китайської демографії Ї Фусянь назвав зниження народжуваності "неминучим процесом", підкресливши, що повернути ситуацію назад буде дуже складно.

Яка ситуація з демографією в Україні?