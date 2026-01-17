Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что россияне в городе все меньше рожают детей. В то же время среди украинских граждан там – большинство люди старшего возраста.

О шокирующих показателях демографии в Мариуполе

Городская власть Мариуполя пытается любыми методами, в частности финансовыми, заманить приехать россиян жить в оккупированный город из-за ужасных показателей демографии. По словам руководителя Центра изучения оккупации, только в январе там начали три ипотечные строительства.

Всего в городе строят 76 ипотечных многоэтажек. Это огромный объем. Однако большинство из них стоят пустыми, их пытаются распродать.

Сегодня в Мариуполе есть до 200 тысяч человек – это и украинцы, и россияне. Примерно 70 тысяч украинцев там – это пенсионеры. Уровень смертности растет. В лучшем случае в неделю в городе рождается 20 детей, а умирает более 100 человек. Вот такая демография, такого не было никогда,

– подчеркнул он.

Андрющенко добавил, что жизнь в оккупированном Мариуполе будет ухудшаться. Большинство людей трудоспособного возраста, которые там живут, являются россиянами, которые не рожают детей. Если город будет в оккупации еще несколько лет и в нем будет такой демографический кризис, Мариуполь просто вымрет.

Заметьте! Ранее Андрющенко рассказал, что смертность в городе растет из-за медицинского коллапса – в городе не увеличивается врачей, которые бы оказывали помощь людям. Кроме того, есть проблемы с водой, а общее качество жизни падает.

Как живут россияне в Мариуполе: коротко