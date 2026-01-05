Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что эти процессы имеют несколько причин, о которых редко говорят открыто. Он также рассказал, что именно сейчас происходит на городских кладбищах и почему это важно фиксировать.

Почему в Мариуполе растет смертность во время оккупации?

Андрющенко объяснил, что в оккупированном Мариуполе смертность растет не волнами, а стабильно. Причину он связал с тем, что город так и не вышел из провала в медицине, а люди остаются без нормальной помощи.

Уровень смертности связан с медицинским коллапсом, который никуда не делся,

– сказал Андрющенко.

Он добавил, что ситуацию ухудшают базовые условия жизни, которые не становятся лучше. В городе не становится больше врачей, проблемы с водой остаются, а общее качество жизни падает. Отдельно он обратил внимание на демографию, потому что значительная часть тех, кто остался, это люди пожилого возраста.

Условия жизни становятся хуже и хуже,

– отметил Андрющенко.

Он отметил, что при таких условиях тенденция к росту смертности выглядит прогнозируемой. По его словам, если темп не изменится, последствия для города будут очень тяжелыми.

Сколько людей умирает ежемесячно и что происходит на кладбищах?

Андрющенко отметил, что даже сейчас в городе продолжают находить тела погибших, которых ранее не могли похоронить или идентифицировать. По его словам, это связано с эксгумациями, которые проводят из-за активной застройки и ипотечных проектов. Именно поэтому на кладбищах появляются новые рвы и могилы, а количество захоронений резко возрастает.

Только за 25 – й год на 10 – 15% выросло кладбище исключительно за счет эксгумации людей. Привозят в мешках людей, сбрасывают, уже даже не маркируют. На могилах по учету уже удвоение номеров,

– рассказал Андрющенко.

Он пояснил, что на четвертый год оккупации до сих пор находят много тел и это не единичные случаи. По его словам, речь о десятках и по меньшей мере сотни людей, которых находят сейчас.

Плюс добавляются сотни погибших и умерших каждую неделю. Шесть – семь сотен людей в течение каждого месяца,

– отметил Андрющенко.

Он добавил, что это снова возвращает к вопросу реального количества погибших в Мариуполе, которое до сих пор сложно установить.

Что известно из оккупированного Мариуполя в последние дни?