Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он добавил, что российские солдаты, которые ушли в СЗЧ, активно скрываются на оккупированных территориях.
Почему россияне замалчивают проблему СЗЧ?
Сейчас в Мариуполе массово появляются объявления о розыске "дезертиров и предателей". Так российские власти называют солдат, которые сбежали с фронта. Подобные объявления также есть в Бердянске и Мелитополе.
Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что на оккупированных территориях Приазовья российские солдаты фактически создали перевальную базу. Во-первых, логистически удобно, а во-вторых, в Мариуполе большое количество недвижимости в нежилом состоянии – снаружи покрашенные дома, а внутри пусто, там нет никого.
В одну сторону Ростов-на-Дону, в другую – Крым, через который можно попасть на территорию России, поэтому транзитом пытаются бежать через Мариуполь. Наши люди рассказывают, что увеличивается количество объявлений, на которых ищут предателей,
– отметил Андрющенко.
По его словам, в России уровень СЗЧ больше чем в Украине. Не просто так россияне раскручивают тему бусификации в Украине, а о СЗЧ молчат. Отношение к тем, кто ушел в СЗЧ в России и Украине также разное. Россияне бегут и с оружием, и без. Те, кто сбежал с оружием даже не ищут.
Однако главное отличие в том, что россияне не просто убегают, а сразу начинают грабить и убивать гражданских.
Какая в России ситуация с мобилизацией и резервами?
Россия переживает серьезный кризис с мобилизацией, пытаясь пополнить армию за счет всех регионов, в том числе и временно оккупированных территорий. Несмотря на поставки артиллерии и боеприпасов от партнеров, страна сталкивается с глубоким бюджетным дефицитом и острой нехваткой личного состава.
Украинский морской пехотинец Шон Пиннер сообщил, что Россия привлекает в свою армию иностранцев, которые проходят минимальную или вообще отсутствует военную подготовку. Из-за этого российские подразделения вынуждены использовать на передовой мотоциклы и даже животных.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что война может завершиться в 2026 году, поскольку Кремль опасается объявлять всеобщую мобилизацию. Он также подчеркнул, что в 2025 году численность российских войск впервые перестала расти.