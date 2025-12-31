Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он добавил, что российские солдаты, которые ушли в СЗЧ, активно скрываются на оккупированных территориях.

Почему россияне замалчивают проблему СЗЧ?

Сейчас в Мариуполе массово появляются объявления о розыске "дезертиров и предателей". Так российские власти называют солдат, которые сбежали с фронта. Подобные объявления также есть в Бердянске и Мелитополе.

Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что на оккупированных территориях Приазовья российские солдаты фактически создали перевальную базу. Во-первых, логистически удобно, а во-вторых, в Мариуполе большое количество недвижимости в нежилом состоянии – снаружи покрашенные дома, а внутри пусто, там нет никого.

В одну сторону Ростов-на-Дону, в другую – Крым, через который можно попасть на территорию России, поэтому транзитом пытаются бежать через Мариуполь. Наши люди рассказывают, что увеличивается количество объявлений, на которых ищут предателей,

– отметил Андрющенко.

По его словам, в России уровень СЗЧ больше чем в Украине. Не просто так россияне раскручивают тему бусификации в Украине, а о СЗЧ молчат. Отношение к тем, кто ушел в СЗЧ в России и Украине также разное. Россияне бегут и с оружием, и без. Те, кто сбежал с оружием даже не ищут.

Однако главное отличие в том, что россияне не просто убегают, а сразу начинают грабить и убивать гражданских.

Какая в России ситуация с мобилизацией и резервами?