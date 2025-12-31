Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він додав, що російські солдати, які пішли в СЗЧ, активно переховуються на окупованих територіях.

Чому росіяни замовчують проблему СЗЧ?

Зараз у Маріуполі масово з'являються оголошення про розшук "дезертирів і зрадників". Так російська влада називає солдатів, які втекли з фронту. Подібні оголошення також є в Бердянську та Мелітополі.

Керівник Центру вивчення окупації зазначив, що на окупованих територіях Приазов'я російські солдати фактично створили перевальну базу. По-перше, логістично зручно, а по-друге, у Маріуполі велика кількість нерухомості в нежитловому стані – ззовні пофарбовані будинки, а всередині пусто, там немає нікого.

В одну сторону Ростов-на-Дону, в іншу – Крим, через який можна потрапити на територію Росії, тому транзитом намагаються тікати через Маріуполь. Наші люди розповідають, що збільшується кількість оголошень, на яких шукають зрадників,

– зазначив Андрющенко.

За його словами, у Росії рівень СЗЧ більший ніж в Україні. Не просто так росіяни розкручують тему бусифікації в Україні, а про СЗЧ мовчать. Ставлення до тих, хто пішов у СЗЧ в Росії та Україні також різне. Росіяни тікають і зі зброєю, і без. Ті, хто втік зі зброєю навіть не шукають.

Проте головна відмінність в тому, що росіяни не просто тікають, а одразу починають грабувати та вбивати цивільних.

Яка у Росії ситуація з мобілізацією та резервами?