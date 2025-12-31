Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він додав, що російські солдати, які пішли в СЗЧ, активно переховуються на окупованих територіях.
Чому росіяни замовчують проблему СЗЧ?
Зараз у Маріуполі масово з'являються оголошення про розшук "дезертирів і зрадників". Так російська влада називає солдатів, які втекли з фронту. Подібні оголошення також є в Бердянську та Мелітополі.
Керівник Центру вивчення окупації зазначив, що на окупованих територіях Приазов'я російські солдати фактично створили перевальну базу. По-перше, логістично зручно, а по-друге, у Маріуполі велика кількість нерухомості в нежитловому стані – ззовні пофарбовані будинки, а всередині пусто, там немає нікого.
В одну сторону Ростов-на-Дону, в іншу – Крим, через який можна потрапити на територію Росії, тому транзитом намагаються тікати через Маріуполь. Наші люди розповідають, що збільшується кількість оголошень, на яких шукають зрадників,
– зазначив Андрющенко.
За його словами, у Росії рівень СЗЧ більший ніж в Україні. Не просто так росіяни розкручують тему бусифікації в Україні, а про СЗЧ мовчать. Ставлення до тих, хто пішов у СЗЧ в Росії та Україні також різне. Росіяни тікають і зі зброєю, і без. Ті, хто втік зі зброєю навіть не шукають.
Проте головна відмінність в тому, що росіяни не просто тікають, а одразу починають грабувати та вбивати цивільних.
Яка у Росії ситуація з мобілізацією та резервами?
Росія переживає серйозну кризу з мобілізацією, намагаючись поповнити армію за рахунок усіх регіонів, зокрема й тимчасово окупованих територій. Попри постачання артилерії та боєприпасів від партнерів, країна стикається з глибоким бюджетним дефіцитом і гострим браком особового складу.
Український морський піхотинець Шон Піннер повідомив, що Росія залучає до своєї армії іноземців, які проходять мінімальну або взагалі відсутню військову підготовку. Через російські підрозділи змушені використовувати на передовій мотоцикли й навіть тварин.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що війна може завершитися у 2026 році, оскільки Кремль побоюється оголошувати загальну мобілізацію. Він також підкреслив, що у 2025 році чисельність російських військ уперше перестала зростати.