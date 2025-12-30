Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для телеканалу Fox News.

Як страхи Росії щодо мобілізації можуть вплинути на закінчення війни?

Президент України заявив, що у 2025 році чисельність російської армії вперше перестала збільшуватися. Це, своєю чергою, може стати передумовою завершення війни у 2026 році.

Росія щомісяця мобілізує 43 тисячі людей, але цього року чисельність їхньої армії вперше перестала зростати. Ми вважаємо, що у 2026 році війна може завершитися. Інакше Путін буде змушений мобілізувати народ,

– сказав Зеленський.

Український лідер підкреслив, що Володимир Путін не хоче оголошувати загальну мобілізацію у Росії. Причиною цього є проблеми, які російський диктатор має зі своїм суспільством.

До речі, професор американістики Скотт Лукас сказав в етері 24 Каналу, що Росії залишилося від 6 до 12 місяців, щоб зламати Україну, інакше Кремлю, можливо, доведеться відступити. За словами експерта, багато сфер російської економіки зараз переживають занепад, тож Москві доведеться обирати між військовими витратами та соціальними послугами.

Як Росія намагається уникнути мобілізації?