Москві вдалося виконати річний план 2 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника ГУР Кирила Буданова Суспільному.
Скільки людей мобілізували в Росії?
За словами Буданова, у цьому році у Росії змогли мобілізувати 403 тисячі людей. Це був річний план, якого вдалося досягти ще 2 грудня.
У наступному році Москва планує мобілізувати 409 тисяч осіб. Буданов зазначив, що раніше росіянам завжди вдавалося досягати бажаних результатів, отже і цей показник може не стати винятком.
Буданов назвав найбільш сприятливий місяць для досягнення мирної угоди
Кирило Буданов пояснив, що лютий – це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб "чогось досягти". За його словами, це пов'язано з військовою активністю, опалювальним сезоном та іншими чинниками.
Він зазначив, що наразі головним каменем спотикання у мирному процесі є територіальні питання.