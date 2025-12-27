Москві вдалося виконати річний план 2 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника ГУР Кирила Буданова Суспільному.

Скільки людей мобілізували в Росії?

За словами Буданова, у цьому році у Росії змогли мобілізувати 403 тисячі людей. Це був річний план, якого вдалося досягти ще 2 грудня.

У наступному році Москва планує мобілізувати 409 тисяч осіб. Буданов зазначив, що раніше росіянам завжди вдавалося досягати бажаних результатів, отже і цей показник може не стати винятком.

