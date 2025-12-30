Професор американістики Скотт Лукас озвучив 24 Каналу думку, що якщо Росія не зможе зробити це за пів року – рік, то ця можливість буде втрачена. Тоді окупанти будуть змушені відступити.

Перед яким вибором постане Кремль?

Як зазначив Скотт Лукас, наразі невідомо, чи зможе ситуація в російській економіці покласти край війні в Україні. Однак Росія розуміє, що через серйозність ситуації у неї, можливо, немає часу. Тому ворог посилює атаки і в повітрі, і на землі.

Прибутки Росії від продажу нафти до кінця року можуть скоротитися на 50%. Це основне джерело доходів державного бюджету поряд з прибутками від продажу газу. Якщо прибутки продовжать знижуватися, дефіцит державного бюджету зростатиме.

Це змусить уряд робити вибір між витратами на вторгнення та інші речі, як соціальні послуги. Запропонований урядовий бюджет передбачає збільшення військових витрат та різке скорочення витрат на соціальні сфери. Ми знаємо, що інфляція неофіційно перебуває на рівні 20 – 25%. Це теж вдарить по звичайних росіянах,

– сказав професор.

Багато сфер зараз переживають занепад. Наприклад, сільськогосподарське виробництво зараз перебуває на найнижчому рівні з 2009 року. Володимир Путін має надію, що економіка витримає, а вторгнення продовжиться. Однак і далі можна буде спостерігати погіршення якості повсякденних послуг у Росії.

У якийсь момент Кремлю доведеться зробити вибір, чи продовжувати вторгнення. Кремль має від 6 до 12 місяців, щоб спробувати зламати Україну. Якщо вони не зможуть зробити це за цей час, можливо, їм доведеться відступити, і ця можливість може бути втрачена,

– припустив експерт.

За його словами, у Кремля є один спосіб врятуватися. Адміністрація США запровадила санкції проти російських нафтових компаній і покупців російської нафти. Тому її продажі так сильно впали. Однак якщо Штати знімуть санкції, це дозволить Кремлю продовжувати вторгнення.

Що відбувається з економікою Росії?