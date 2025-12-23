Як санкції тиснуть на економіку Росії?
Попри заяви президента США Дональда Трампа про переваги Росії у війні проти України, економісти попереджають про серйозні проблеми для Москви наступного року, передає 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
Дивіться також Попри крах економіки Росії: CNN розкрив, скільки ще років Путін може воювати в Україні
Нові санкції, запроваджені США у жовтні проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефті" та "Лукойлу", – посилюють тиск на російський бюджет і енергетичний сектор. Москва змушена погоджуватися на все більші знижки на нафту, щоб продати сировину – подекуди до понад 20 доларів за барель
Недарма президент Франції Еммануель Макрон заявив нещодавно, що останні санкції послаблюють російську економіку, тому потрібно продовжувати цей тиск.
Видобувна нафтова галузь скочується в кризу, і найсвіжіші санкції лише прискорять цей процес,
– прогнозує дослідник Гарвардського центру російських та євразійських студій Крейг Кеннеді.
Нафтогазові доходи забезпечують третину доходів російського бюджету, тож їх скорочення штовхає його до ще більшого дефіциту. І це на тлі рекордного зростання військових витрат – до 149 мільярда доларів за перші 3 квартали 2025 року.
Варто знати! За даними Reuters, після запровадження нових американських санкцій доходи Росії від нафти й газу у грудні скоротяться на 49% у порівнянні з торішніми показниками.
Які проблеми у компаній?
Та проблеми Москви полягають не лише у санкціях. Фахівці говорять, що ще до нових обмежень, російська економіка рухалася до рецесії.
Центробанк Росії був змушений рекордно підвищити відсоткові ставки до понад 20%, щоб стримати стрімку інфляцію. Це допомогло, але високі ставки грошові резерви та прибутки компаній.
У підсумку підприємства припинили інвестиції, виробництво у деяких галузях різко скоротилося, а борги компаній швидко зросли.
Економіка Росії вигравала від багатьох позитивних чинників, як-от високі світові ціни на сировину та бум, підживлений видатками. Більшість цих чинників зникли, і саме тому Росія зараз у найгіршій ситуації від початку війни,
– вважає економіст Німецького інституту міжнародних і безпекових справ Яніс Клюге.
Економісти вказують на глибоку проблеми у банківській системі, викликані розширенням корпоративного кредитування у перші 3 роки війни. Самі російські банкіри цього року били на сполох через зростання проблемних кредитів, а деякі навіть заявляли, що багато компаній "перебувають у переддефолтному стані".
Зауважте! Проблеми в економіці впливають на купівельну спроможність росіян. Нещодавній звіт російського "Сбербанку" показав, що споживачі на початку грудня масово почали затягувати паски і скоротили свої витрати порівняно з минулим роком: на одяг – на 8,7%, на товари для дому – на 8,8%, на здоров’я та красу – на 5,9%.
Які ще труднощі у росіян?
Високі відсоткові ставки та скорочення доходів поставили компанії по всій Росії у складне становище. Багато роботодавців перекладають фінансові проблеми на працівників: когось відправляють у вимушені відпустки, у когось скорочують робочі години, а дехто взагалі не отримує зарплату. За даними Росстату, у жовтні загальна заборгованість із виплати заробітної плати майже потроїлася порівняно з минулим роком і перевищила 27 мільйонів доларів.
Фінансові труднощі, спричинені економічною кризою, змусили все більше росіян брати швидкі кредити, які вони не можуть повернути. Центробанк повідомляє, що щомісяця кількість людей, які звертаються до мікрофінансових організацій за позиками, зростає приблизно на 300 тисяч.
Через економічні обмеження росіяни змушені жорстко економити навіть під час підготовки до святкування Нового року. За підрахунками, середній бюджет на святкування 2026 року майже вдвічі менший, ніж витрати на аналогічний період торік.