Що наразі відбувається з російською економікою?
Володимир Путін також сказав, що зростання ВВП Росії становитиме приблизно один відсоток до кінця 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на ISW.
Згідно з його слів, інфляція буде на рівні або нижче шести відсотків. При цьому Центральний банк прогнозує інфляцію у 4 – 5% у 2026 році.
Російський президент стверджував, що країна зараз може поступово нарощувати "економічний імпульс", зберігаючи низьке безробіття та помірну інфляцію. Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін зазначив, що зростання російського ВВП за останні три роки становить близько 10% попри "безпрецедентний" санкційний тиск і що російська економіка може "рухатись вперед" попри "спроби стримати розвиток".
Однак нещодавні економічні заходи Кремля свідчать, що російська економіка перебуває у значно гіршому стані, ніж намагається показати Путін,
– йдеться у матеріалі.
Президент Росії активізував зусилля, щоб продемонструвати стійкість російської економіки і її здатність підтримувати тривалі бойові дії проти України. Його зауваження 8 грудня, ймовірно, також спрямовані на вплив на поточні мирні переговори.
Путін, ймовірно, намагається переконати Сполучені Штати у таких важливих моментах:
- посилення санкційного тиску не матиме бажаного ефекту на російську економіку;
- санкції не змусять його піти на компроміси для завершення війни проти України.
Показово, що Путін не торкається теми війни у своїх промовах про економіку, ймовірно, щоб приховати зв’язок між російськими втратами на полі бою та економічними проблемами,
– зазначили в ISW.
У звіті наголошується: Кремль намагається поєднати заяви про "стійкість" російської економіки з хибним наративом про нібито неминучість воєнної перемоги Росії.
Зауважте! Й обидва ці меседжі мають на меті підштовхнути Захід і Україну до поступок зараз – через страх перед ще більш інтенсивними та затяжними російськими наступальними операціями в майбутньому.
Російська економіка входить у фінальну фазу 2025 року з "поганими показниками". Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.
Наразі можна побачити системне розбалансування економіки.
Бізнесові збитки зростають швидше, ніж уряд встигає компенсувати втрати бюджетними вливаннями,
– пояснили у розвідці.
Зверніть увагу! У 2025 році економіка Росії все частіше демонструє "структурні тріщини", які стає все важче маскувати.
Скільки ще Росія зможе воювати?
Коштів на війну проти України у Росії залишилося на 12 – 18 місяців війни. Однак додаткові санкції могли б значно зменшити цей термін.
Президент США Дональд Трамп майже не тисне на Володимира Путіна. Тому у Москві вважають, що можу й надалі затягувати перемовини.