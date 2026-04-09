Чому лісопромисловці очікують банкрутств?
Про це йдеться у проєкті звернення лісопромисловців з Архангельської області до першого віцепрем’єра Росії Дениса Мантурова, пише The Moscow Times.
Підприємці говорять, що навіть великі компанії у сфері лісництва за лісозаготівлі вже вичерпали свій запас міцності. Вони часто працюють у збиток у збиток і накопичують борги перед податковою й інші зобов’язання.
Вони просять уряд запровадити мораторій на 3 роки на порушення справ про банкрутство за заявами кредиторів.
- За підрахунками галузі, загалі втрати за останні 3 роки сягнули понад 15 мільярдів рублів.
- За даними Росстату, сукупні збитки лісозаготівельних компаній Росії лише у 2025 році становили 2,2 мільярда рублів.
Частка збиткових підприємств торік зросла до 45% проти 40% у 2024 році.
Проблеми у лісопромисловців тривають не перший рік, і ситуація нарешті досягла дна. Але в мене гарний настрій, бо далі падати вже нікуди,
– заявив гендиректор однієї з найбільших компаній Північно-Західного округу Володимир Буторін.
За його оцінкою, до кінця 2026 року може закритися кожне друге підприємство галузі, у тому числі великі лісозаготівники.
Зауважте! Підприємці також просять уряд надати компаніям відстрочку щонайменше на три роки для сплати податкових боргів та інших обов’язкових платежів, а надалі дозолити розстрочку виплат.
Яка галузь в Росії також занепала?
Російська вугільна галузь теж опинилася у кризі, яку вже називають найбільшою з 1990-х років.
За підсумками 2025 року, вугільні компанії Росії отримали рекордний в історії збиток – 408 мільярдів рублів. У мінусі рік закрили три з чотирьох підприємств галузі.
Однак і це ще не межа. В уряді прогнозують, що у 2026 році загальні збитки вугільників зростуть до 576 мільярдів рублів.
У підсумку за 2024 – 2026 роки вугільна галузь втратить понад 1 трильйона рублів.
Нарізі збитковими залишаються вже 62 підприємства:
- 20 компаній вже призупинили видобуток;
- 14 ухвалили рішення про ліквідацію чи консервацію виробництва.
Криза у вугільній галузі продовжуватиметься, і "пояси доведеться затягнути всім,
– упевнений доцент кафедри КемДМУ, економіст Євген Харлампенков.
Важливо! Кризу у вугільній промисловості, як і лісозаготівельній, викликали санкції проти Росії, які закрили для підприємців експортні ринки на Заході, тоді розворот на Схід не приніс очікуваних прибутків.
Що відбувається з економікою Росії?
Прокремлівські аналітики з Центру макроекономічного аналізу попередили раніше, що економіка Росії опинилася на межі стагфляції – поєднання високої інфляції та майже відсутнього економічного зростання.
Міністр економічного розвитку Максим Решетніков також закликав готуватися до подальшого погіршення ситуації. За його словами, навіть якщо влада ухвалить рішення для стабілізації економіки, відчутний результат може з’явитися не раніше ніж через 6 – 9 місяців, а можливо й пізніше.
Водночас представник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що Росія вже наближається до фінансової кризи, подібної до тієї, що пережила у 1998 році. За його словами, російська економіка перебуває в катастрофічному стані, і хоча санкції не здатні зупинити війну, однак поступово виснажують економічний потенціал країни.