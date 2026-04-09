Чому лісопромисловці очікують банкрутств?

Про це йдеться у проєкті звернення лісопромисловців з Архангельської області до першого віцепрем’єра Росії Дениса Мантурова, пише The Moscow Times.

Дивіться також Саме це стане ударом по бюджету Росії: Зеленський зробив заяву

Підприємці говорять, що навіть великі компанії у сфері лісництва за лісозаготівлі вже вичерпали свій запас міцності. Вони часто працюють у збиток у збиток і накопичують борги перед податковою й інші зобов’язання.

Вони просять уряд запровадити мораторій на 3 роки на порушення справ про банкрутство за заявами кредиторів.

За підрахунками галузі, загалі втрати за останні 3 роки сягнули понад 15 мільярдів рублів .

. За даними Росстату, сукупні збитки лісозаготівельних компаній Росії лише у 2025 році становили 2,2 мільярда рублів.

Частка збиткових підприємств торік зросла до 45% проти 40% у 2024 році.

Проблеми у лісопромисловців тривають не перший рік, і ситуація нарешті досягла дна. Але в мене гарний настрій, бо далі падати вже нікуди,

– заявив гендиректор однієї з найбільших компаній Північно-Західного округу Володимир Буторін.

За його оцінкою, до кінця 2026 року може закритися кожне друге підприємство галузі, у тому числі великі лісозаготівники.

Зауважте! Підприємці також просять уряд надати компаніям відстрочку щонайменше на три роки для сплати податкових боргів та інших обов’язкових платежів, а надалі дозолити розстрочку виплат.

Яка галузь в Росії також занепала?

Російська вугільна галузь теж опинилася у кризі, яку вже називають найбільшою з 1990-х років.

За підсумками 2025 року, вугільні компанії Росії отримали рекордний в історії збиток – 408 мільярдів рублів. У мінусі рік закрили три з чотирьох підприємств галузі.

Однак і це ще не межа. В уряді прогнозують, що у 2026 році загальні збитки вугільників зростуть до 576 мільярдів рублів.

У підсумку за 2024 – 2026 роки вугільна галузь втратить понад 1 трильйона рублів.

Нарізі збитковими залишаються вже 62 підприємства:

20 компаній вже призупинили видобуток;

14 ухвалили рішення про ліквідацію чи консервацію виробництва.

Криза у вугільній галузі продовжуватиметься, і "пояси доведеться затягнути всім,

– упевнений доцент кафедри КемДМУ, економіст Євген Харлампенков.

Важливо! Кризу у вугільній промисловості, як і лісозаготівельній, викликали санкції проти Росії, які закрили для підприємців експортні ринки на Заході, тоді розворот на Схід не приніс очікуваних прибутків.

Що відбувається з економікою Росії?