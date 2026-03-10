Що відомо про економіку Росії?

Про те, як у ЄС оцінюють становище Росії, йдеться в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Девід О'Салліван, представник ЄС з питань санкцій, розповів, що Росія на межі фінансової кризи. Подібна ситуація була в країні 1998 року. Обвал економіки може початись у будь-який момент і нині країна близька до краху.

Російська економіка перебуває в катастрофічному стані. Усі економічні індикатори сигналізують червоним,

– зазначив представник ЄС.

Він також пояснив, що самі санкції не можуть зупинити війну, однак вони "виснажують" економіку Росії, що може стати визначальним у тривалості воєнних дій.

Зокрема О'Салліван акцентував на проблемах Росії з інфляцією та високими процентними ставками. Так, промисловість взяла кредити, щоб обслуговувати військові потреби, однак повертати гроші банкам – поки немає можливості. Це створює додаткові проблеми для фінансової сфери.

Як наслідок економічна стабільність не триватиме вічно. Попри те, що країна-агресорка намагається обійти санкції, вони мають вплив. Нині значна частина російської економіки – це нарощення воєнної сфери за рахунок цивільної, що не триватиме довго через наявні економічні проблеми.

Як діють санкції проти Росії?

В інтерв'ю Главред голова Комітету економістів Андрій Новак підтвердив, що санкції ЄС не стільки впливають на можливість ведення війни, скільки – знищують економіку Росії.

Як результат останнє і призведе до зупинки війни, однак потрібен час. Експерт наголошує також на "продуктових" наслідках:

Через санкційний тиск погіршуються зовнішньоекономічні зв'язки Росії. Про це свідчить і стрімке скорочення експорту російських енергоносіїв, і скорочення імпорту в РФ, зокрема, продуктів харчування. У поєднанні зі спадом власного виробництва продуктів харчування це призводить до дефіциту товарів,

– зазначив Новак.

Так, завдяки санкціям країна має дефіцит елементарних товарів. Історія про "огіркову кризу" – якнайкращий приклад. Ціни на продукт нині навіть вищі за вартість екзотичних фруктів. Насправді ж глобально йдеться не тільки про огірки, така ситуація з більшістю продуктів.

