Як росіяни "рятуються" від дефіциту бюджетів?
У 2026 році таке рішення ухвалили майже чверть суб’єктів (19 із 82) про що пише російське медіа "The Moscow Times".
Показник став рекордним за весь час повномасштабної війни в Україні: раніше витрати за цією статтею скорочували не більше ніж 7 регіонів на рік. Зокрема у 2025 році їх було п’ять.
Загалом суб’єкти заощадять на медичній сфері близько 107 мільярдів рублів у поточному році. Найбільше (у відсотках) витрати на медицину скоротили у Вологодській області – на 39% (6,5 мільярдів рублів).
Охорона здоров’я Іркутської та Кемеровської областей втратить понад 30% торішнього бюджету (більш ніж 7 мільярдів рублів у кожному регіоні). Московська (40,6 мільярда рублів) та Волгоградська області скоротили медичні бюджети на чверть.
Важливо! Три з п’яти регіонів із найбільшим скороченням витрат уріжуть фінансування поліклінік, амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів.
Ще один напрям економії – зарплати та виплати медпрацівникам. Наприклад, у Вологодській області витрати на підвищення зарплат скоротили на 99% (1,7 мільярда рублів). У Кемеровській області скасовувати або скорочувати виплати медпрацівникам почали ще торік, посилаючись на нестачу грошей у бюджеті.
Цьогоріч влада скоротить на 25% витрати на соціальні виплати випускникам, які приїжджають працювати в села, і на стільки ж – наставникам.
Зарплата лікаря складається з окладу, ОМС (те, що вони отримують за прийом пацієнта) і додаткових виплат. Звісно, влаштовуючись на роботу, лікар розраховує на ці виплати, але в будь-який момент може їх позбутися,
– зазначила одна зі співробітниць регіональної поліклініки.
За її словами, суб’єктам Росії "хронічно не вистачає грошей на охорону здоров’я", особливо тепер, коли пріоритет — війна та все, що з нею пов’язано.
Інші лікарі розповіли, що навіть у регіонах без помітних скорочень відчувається нестача коштів:
- ремонти в поліклініках проводять лише частково;
- обладнання не оновлюють;
- матеріалів для лікування бракує.
Нагадаємо! Дефіцит федерального бюджету Росії на 2025 рік приблизно на 26% вищий, ніж офіційно було заявлено. Він становить майже 3,6 % ВВП. Про це повідомили у Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND).
Що ще слід знати про проблеми у Росії?
- Проблеми з бюджетом дійшли вже і до Москви. Там збираються скоротити 15% державних службовців. Рішення прийняте ніби через "уповільнення темпів зростання бюджетних доходів".
- Водночас російський Мінфін готується провести перегляд бюджетного правила на 2026 – 2030 роки – зниження так званої "ціни відсікання" до 45 – 50 доларів за барель.