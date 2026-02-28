Як зріс дефіцит бюджетів у регіонах?
Про це свідчать дані Єдиного порталу бюджетної системи Росії, пише The Moscow Times.
- Загальний дефіцит бюджетів усіх російських регіонів досяг торік 1,478 трильйона рублів.
- Таким чином, він збільшився у 3,6 раза порівняно з рівнем попереднього року.
У підсумку брак коштів у бюджетах зафіксували у 74 регіонів Росії. Минулого року дефіцит був лише у 50-ти.
Абсолютні лідери за фінансовими "дірками":
- Москва – мінус 299 мільярдів рублів;
- Ямало-Ненецький автономний округ – мінус 84 мільярди рублів;
- Ханти-Мансійський округ – мінус 72 мільярди рублів.
Важливо! Навіть у Нижньоновгородському регіоні, який вважається стратегічним для російського оборонно-промислового комплексу, промисловці б'ють на сполох через кризу, пише Bloomberg.
Чому доходи падають, а витрати ростуть?
Проблема в тому, що у 2025 році російські регіони витратили 24,1 трильйона рублів, збільшивши видатки на ріст на 9%. Тоді як заробили вони лише 22,6 трильйона, наростивши доходи на 4%.
Така ситуація склалася через обвал податку на прибуток. Збори впали на 9%, не додавши до бюджетів 493 мільярди рублів.
Найсильніше постраждали сировинні регіони:
- у Комі надходження впали на 50%;
- в Оренбурзькій області – на 40%;
- у Ямало-Ненецькому автономному окрузі – на 39%.
Варто додати, що податки на доходи фізосіб (ПДФО) у Росії зросли на 12% торік. Та навіть вони не змогли перекрити втрати.
Тому регіони почали "проїдати" свої запаси, щоб протриматися:
Дві третини дефіциту, а це майже 1 трильйон рублів, покрили за рахунок залишків коштів на рахунках, що були накопичені раніше.
30% фінансових "дірок" закрили банківськими кредитами на 449 мільярдів рублів, що в майбутньому призведе до ще більших боргів через високі ставки.
За словами опозиційного російського економіста В’ячеслава Ширяєва, російські регіони через економічні проблеми вже від початку 2026 року опинилися у режимі "аварійного виживання".
Через відсутність грошей губернатори повністю розгубилися і виглядають деморалізованими. Дві третини регіонів опустили руки і просто пливуть за течією,
– додав економіст.
Як рятують регіони Росії?
Російський Мінфін повідомив, що за підсумками 2025 року дефіцит федерального бюджету зріс до 5,645 трильйона рублів. Порівняно з 2024 роком розрив між доходами і видатками збільшився у 1,6 раза – це найвищий показник із 2020 року.
На цьому тлі регіони Росії вже почали переглядати свої фінансові плани на 2026 рік у бік скорочення. Зокрема, влада Приморського краю урізала видатки на 3 мільярди рублів. Про зменшення бюджету на 2,2 мільярда рублів оголосили і в Челябінській області.
Щоб запобігти поглибленню фінансових проблем на місцях, федеральний центр змушений екстрено підтримувати регіони. У 2025 році їм планують виділити 3,55 трильйона рублів у вигляді грантів. Крім того, дозволили списати до двох третин заборгованості за бюджетними кредитами упродовж 2025 – 2029 років, що становить близько 1,1 трильйона рублів.