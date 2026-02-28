Як зріс дефіцит бюджетів у регіонах?

Про це свідчать дані Єдиного порталу бюджетної системи Росії, пише The Moscow Times.

Загальний дефіцит бюджетів усіх російських регіонів досяг торік 1,478 трильйона рублів.

Таким чином, він збільшився у 3,6 раза порівняно з рівнем попереднього року.

У підсумку брак коштів у бюджетах зафіксували у 74 регіонів Росії. Минулого року дефіцит був лише у 50-ти.

Абсолютні лідери за фінансовими "дірками":

Москва – мінус 299 мільярдів рублів;

Ямало-Ненецький автономний округ – мінус 84 мільярди рублів;

Ханти-Мансійський округ – мінус 72 мільярди рублів.

Важливо! Навіть у Нижньоновгородському регіоні, який вважається стратегічним для російського оборонно-промислового комплексу, промисловці б'ють на сполох через кризу, пише Bloomberg.

Чому доходи падають, а витрати ростуть?

Проблема в тому, що у 2025 році російські регіони витратили 24,1 трильйона рублів, збільшивши видатки на ріст на 9%. Тоді як заробили вони лише 22,6 трильйона, наростивши доходи на 4%.

Така ситуація склалася через обвал податку на прибуток. Збори впали на 9%, не додавши до бюджетів 493 мільярди рублів.

Найсильніше постраждали сировинні регіони:

у Комі надходження впали на 50%;

в Оренбурзькій області – на 40%;

у Ямало-Ненецькому автономному окрузі – на 39%.

Варто додати, що податки на доходи фізосіб (ПДФО) у Росії зросли на 12% торік. Та навіть вони не змогли перекрити втрати.

Тому регіони почали "проїдати" свої запаси, щоб протриматися:

Дві третини дефіциту, а це майже 1 трильйон рублів, покрили за рахунок залишків коштів на рахунках, що були накопичені раніше.

30% фінансових "дірок" закрили банківськими кредитами на 449 мільярдів рублів, що в майбутньому призведе до ще більших боргів через високі ставки.

За словами опозиційного російського економіста В’ячеслава Ширяєва, російські регіони через економічні проблеми вже від початку 2026 року опинилися у режимі "аварійного виживання".

Через відсутність грошей губернатори повністю розгубилися і виглядають деморалізованими. Дві третини регіонів опустили руки і просто пливуть за течією,

– додав економіст.

Як рятують регіони Росії?