Які прогнози Мінекономіки щодо нафти і газу?

Про це у базовому сценарію на 2026 – 2029 роки повідомило Міністерство економіки Росії, пише Reuters.

Дивіться також Росія втратить мільярди: ЄС перекриває ще один канал доходів Кремля

Мінекономіки представило два сценарії розвитку подій у нафтогазовій галузі. Але жоден із них не дає надію на збільшення прибутків та розвиток сектору.

Базовий сценарій

У базовому сценарії прогноз видобутку нафти й газового конденсату на 2026 рік міністерство знизило до 511 мільйонів тонн, або 10,22 мільйона барелів на добу. Раніше очікували 525,2 мільйона тонн.

Прогнози на наступні роки також були переглянули у напрямку зниження.

Очікування щодо експорту сирої нафти цього року "урізали" на 4,5 мільйона тонн – до 237,2 мільйона тонн.

На наступний рік прогноз скоротили ще суттєвіше – на 16,5 мільйона тонн, а саме до 227,4 мільйона тонн.

Негативний сценарій

Негативний сценарій передбачає нижчі ціни на сировину. За ним видобуток нафти 2026 року може впасти до 497,2 мільйона тонн, а наступного – становити лише 502,2 мільйона тонн.

Експорт нафти за такого сценарію також скорочуватиметься два роки поспіль:

до 223,6 мільйона тонн у 2026 році;

та до 213,8 мільйона тонн у 2027 тоці.

Навіть до 2029 року прогнозовані показники, ймовірно, не перевищать рівень 2025 року.

Важливо! Податкові надходження від нафти й газу забезпечують близько чверті доходів федерального бюджету Росії. Але ще важливіше те, що погіршення прогнозів для нафтогазової галузі – це лише частина широкого перегляду економічних очікувань на тлі мільярдних витрат на війну, відсоткових ставок і санкцій – і всі ці очікування Москві доводиться знижувати.

Чому прогнози для галузі погіршили?

Російська нафтогазова галузь опинилася перед низкою проблем. З одно боку, на неї тиснуть західні санкції, які обмежують експорт енергоресурсів. А з іншого, серйозних ударів завдають атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру.

Як наслідок, Росії навіть довелося скоротити видобуток нафти на початку квітня цього року. Окрім того, зупинилося постачання сирої нафти єдиним залишеним російським трубопроводом до Європи, пише Reuters.

За підрахунками, Москва могла скоротити видобуток нафти приблизно на 300 – 400 тисяч барелів на добу порівняно із середнім рівнем перших місяців року. Це найрізкіше падіння за останні шість років.

Окрім успішних ударів українських дронів, цьому також сприяли санкції США проти Індії та обмеження доступу Росії до ринків збуту.

Як пояснив 24 Каналу американський експерт з геополітики, енергетичної безпеки та ринків нафти та газу Томас О’Доннел, єдиним великим покупцем фактично у Росії залишився Китай, але він уже й так перенасичений російською нафтою.

Для України критично важливо підірвати головне джерело російських грошей – і саме це зараз відбувається. США теж частина цієї кампанії: вони тиснуть на Індію санкціями та водночас забезпечують її альтернативною нафтою з Венесуели та інших джерел, щоб вона не поверталась до Росії,

– зауважив О'Доннел.

Зауважте! Водночас сьогодні Індія все одно залишається одним із головних покупців російської нафти. Річ у тім, що країна є третім по величині імпортером сировини у світі. Але війна в Ірані відрізала Нью-Делі від нафти з Близького Сходу, тому наразі Росія рятує індійську економіку своїми постачаннями.

Як дрони завдають ударів по нафтовій галузі Росії?

Останніми місяцями Збройні сили України суттєво посилили атаки по російській нафтопереробній інфраструктурі. У квітні та на початку травня під удари потрапили одразу кілька ключових підприємств, через що тимчасово припинили роботу шість великих нафтопереробних заводів, серед яких "Нижегороднефтеоргсинтез", Туапсинський, Новокуйбишевський, Сизранський НПЗ, "Пермнефтеоргсинтез" і "Кінеф".

Після серії таких ударів російська нафтопереробка відчула серйозний спад. За даними Bloomberg, обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня з 2009 року - близько 4,69 мільйона барелів на добу.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що внаслідок атак на НПЗ Росія могла недоотримати до 30% прибутків, що створює додатковий тиск на її енергетичний сектор і бюджетні доходи.