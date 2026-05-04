Що відбувається з російською нафтою?

Про те, скільки Росія втрачає через удари українських БпЛА, в етері для 24 Каналу розповів Олександр Савченко.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу прокоментував інформацію Bloomberg. Так, зазначалося, що через українські атаки по НПЗ, нафтопереробка в Росії впала до мінімуму за останні 17 років.

Водночас країна отримує надприбутки від продажу нафти через війну на Близькому Сході. І фактично це може нівелювати наслідки атак.

Експерт пояснив, що в цій ситуації важливо враховувати політику Трампа, який "за будь-яких обставин" відіграє Путіну.

Десь 2 місяці тому на допомогу Росії прийшов Трамп, який розпочав війну в Ірані. Тим самим обумовив радикальне збільшення цін на нафту. Ба більше, він зняв всі обмеження з продажу нафти. І зняття ще триває,

– пояснив Олександр Савченко.

Санкції проти російської нафти мають поновити за 2 тижні. Однак, на думку експерта, це малоймовірний сценарій, зокрема через постійну підтримку Трампа.

Отже, якби не атаки українських БпЛА на російські нафтові об'єкти, Росія могла б збільшити продаж не тільки нафти. Йдеться про збільшення доходів від газу та скрапленого газу.

За розрахунками Савченка, протягом місяця прибутки від продажу цих ресурсів могли зрости на 10 мільярдів доларів. Проте з цих грошей, до бюджету потрапляє не більше 3 мільярдів. Це пов'язано зі складною податковою системою в країні.

Олександр Савченко Ректор Міжнародного інституту бізнесу Якби не наші удари, то ця цифра була б приблизно на 30% більше. Зростання російського ВВП місячно було б не 10, а 13 мільярдів. Надходження до бюджету були б не 2,5 – 3 мільярди доларів, а на 30% більше.

Тож, українські удари впливають дуже сильно, "але на жаль, вони поки не перебивають той зиск, який Путін має з рук Трампа".

Савченко додав, що ситуація складна і поки питання відкрите – чи вдасться Україні зменшити експортний потенціал росіян. Експерт наголосив, що в Росії працюють над вдосконаленням протиповітряної оборони, щоб вберегти важливі об'єкти.

Як на мене, найкраща стратегія зараз – шукати будь-які місця зберігання нафти та нафтопродуктів, переробки нафти, експорту через судна і через трубопроводи. І бити там, де менше захищеності,

– пояснив Савченко.

Він додав, що покращити ситуацію можуть удари українських ракет та балістики, якщо ті невдовзі долітатимуть до російських об'єктів.

Як доходи від нафти впливають на бюджет?

Як йдеться в матеріалі DW, протягом третього місяці 2026 року доходи в російський бюджет від газу та нафти збільшились на 43%, порівняно з березнем (+617 мільярдів рублів).

Водночас у коментарі для видання експерт Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), зазначив, що прибутки від нафти, які отримує Росія, не стануть вирішальними для економіки країни.

На початку року доходи Росії скоротилися настільки різко, що для компенсації втрат знадобилися б не один, а кілька місяців стабільно високих цін, і лише після цього можна було б говорити про "додаткові доходи", які б перевищили ті, що їх спочатку закладав російський уряд,

– акцентував Ісаак Леві.

На його думку, війна в Ірані поки не вплинула радикально на економіку та бюджет Кремля.

Зокрема в коментарі для 24 Каналу координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зазначав, що на тлі загального дефіциту в російському бюджеті, вигода від ситуації на Близькому Сході та заробітки з нафти – це "краплина в морі".

Що відомо про економіку Росії?

З початку 2026 року фінансові показники російських компаній стрімко йдуть вниз. Зокрема протягом першого кварталу 2026 року скоротилися надходження до бюджету від малих підприємств та самозайнятих осіб. Показник впав на 7,5 мільярда доларів.

Зокрема економісти кажуть, що реальний стан економіки в рази гірший від того, що показує статистика Кремля та офіційні дані від держави. Так, промисловість скорочується, підприємства зменшують робочий час, а виробництво в деяких галузях різко падає.