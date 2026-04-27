Скільки Кремль заробить на війні в Ірані?

Про те, скільки додаткових прибутків отримає Росія у травні, пише Reuters.

За розрахунками видання податкові надходження в бюджет Росії протягом травня 2026 року складатимуть 650 мільярдів рублів або 8,65 мільярда доларів.

Суму підрахували через попередні дані видобутку нафти та ціни на ресурс.

Зауважте! У травні 2025 року податкові надходження до кремлівського бюджету від нафти складали 512,7 мільярда рублів.

Водночас у виданні зазначають, що "Росія була одним із бенефіціарів конфлікту на Близькому Сході". Так, після фактичного закриття Ормузької протоки – шляху, через який проходила п'ята частина світового постачання нафти, Росія отримала більший попит на свої ресурси.

Однак атаки українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії обмежили видобуток сирої нафти Москвою, який є третім за величиною у світі після Сполучених Штатів та Саудівської Аравії,

– акцентують в Reuters.

Водночас через непередбачувані доходи Росії, економісти попереджають, що 2026 рік може стати складним. Натомість за оцінкою видання, надходження до Кремля від продажу нафти та газу протягом січня-травня перевищать 2,94 трильйона рублів.

Цікаво, що в загальність статистиці за відповідний період 2025 року (3,16 трильйона рублів), нинішній показник не буде більшим. Як пояснюють в матеріалі, визначальним тут є період січня-березня 2026 року, поки ціни на російську нафту не почали зростати після початку війни в Ірані.

Водночас за даними Міністерства фінансів, дефіцит бюджету Росії за січень-березень 2026 року склав 4,58 трильйона рублів.

Що ще відомо про дефіцит в Росбюджеті?

В інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з прибутками Росії від нафти.

Президент зазначив, що війна на Близькому Сході посилює "рускіх". Водночас ситуація створює серйозний тиск на всі крани в енергетичній та економіній сфері. Зокрема Зеленський розповів, що Росія має дефіцит у 100 мільярдів доларів, який не допоможе закрити навіть додатковий прибуток від продажу нафти.

У Росії великі проблеми з економікою. Дефіцит бюджету в 100 мільярдів доларів не покрити за рахунок короткої війни на Близькому Сході. Поки що вони покрили лише 10%, не більше,

– пояснював президент.

Водночас за даними Служби зовнішньої розвідки за перші 3 місяці 2026 року Росія витратила більше, ніж планувала на весь рік.

Дефіцит федерального бюджету за перший квартал 2026 року сягнув 4,6 трильйона рублів – і це при тому, що весь запланований річний показник становить 3,8 трильйона,

– зазначають у розвідці.

Там додають, що нині основне завдання Кремля знайти гроші, аби "закрити діри" в бюджеті.

Що відомо про економіку Росії та нові санкції?

Новий економічний тиск на Кремль мав початись від ухвалення нового пакету європейських санкцій. Водночас, як пояснює Іван Ус для 24 Каналу, санкції мають накопичувальний ефект. Тобто зараз ключову роль грає те, наскільки сильна економіка України і наскльки сильна економіка в Росії.

20-й пакет обмежень проти Росії включає низку сфер, що впливають на економіку. Йдеться про санкції щодо тіньового флоту та російських портів, морських перевезень. Зокрема європейські обмеження торкнуться компаній та банків.

Міністр фінансів Росії уже б'є на сполох через те, що дефіцит у регіонах держави зросте до 1,9 трильйона рублів. У 2026 році проблемними є понад 20 регіонів. Відомо, що це області, де зменшили промислове виробництво.