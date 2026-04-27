Що відбувається з дефіцитами бюджетів у Росії?

Про це попередив у понеділок, 27 квітня, міністр фінансів Антон Силуанов, про що пише Reuters.

Наразі регіональні бюджети "несуть" значну частку витрат, які пов’язані із війною в Україні, зокрема виплати добровольцям та їхнім родинам.

Російські чиновники говорять про помірний дефіцит та борг федерального бюджету, який підтримується Фондом національного добробуту як ключовим буфером проти західних санкцій. Однак ширший показник, що включає баланси регіонів, свідчить про слабшу картину.

Доходи від податку на прибуток, які становлять до третини всіх доходів регіональних бюджетів, постраждали через уповільнення російської економіки, що почалося у 2025 році. За останніми даними, за січень 2026 року, корпоративні прибутки впали майже на 30% у річному вимірі, оскільки багато компаній повідомляють про зниження прибутків або збитки.

Ситуація з бюджетами регіонів є складною,

– сказав Силуанов під час слухань у верхній палаті парламенту.

Він наголосив, що найбільші дефіцити виникли в регіонах, які традиційно мали профіцитні бюджети. Водночас борг регіонів як частка доходів зріс на один відсотковий пункт – до 19% у 2025 році, оскільки регіони фінансують свої дефіцити коштом банківських кредитів за нинішніх високих процентних ставок.

Наше завдання – мінімізувати комерційний борг. Сьогодні він дорогий,

– зазначив Антон Силуанов.

Силуанов додав, що Міністерство фінансів працює з регіональною владою над скороченням витрат та збільшенням доходів, прагнучи зменшити очікуваний сукупний дефіцит майже вдвічі – до 1 трильйона рублів.

Зауважте! Він назвав до 20 регіонів, тобто понад п’яту частину всіх російських регіонів, проблемними. Але не уточнив їхню назву.

Водночас російське ЗМІ "The Moscow Times" пише, що суб’єктам необхідно зайнятися бюджетною консолідацією, щоб зменшити дефіцит до 1 трильйона.

Наприклад, у Республіці Комі надходження податку на прибуток впали вдвічі, в Оренбурзькій області – на 40%, у Ямало-Ненецькому АО – на 38%. Більше ніж на 30% втратили надходження Тюменська, Інгушетія, Карелія, Архангельська та Кемеровська області.

За підсумками року в половині регіонів знизилося промислове виробництво та скоротилися обсяги будівництва, у кожному третьому зафіксовано спад у сільському господарстві,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Удвічі – з 23 до 46 – зросла кількість регіонів, де скорочуються інвестиції. Майже всюди (у 80 регіонах) уповільнився споживчий попит.

Кремль намагається покращити стан своєї економіки. Наприклад, інфляція в Росії може вже наближатися до 15%. Проте бюджетний дефіцит також навмисно занизили. Його могли зменшити аж на 30 мільярдів доларів.

Економіка Росі наразі є слабкою, як зазначають експерти. Ситуація з підвищенням цін на нафту дозволила відтермінувати проблеми, однак не скасувати їх. Наголошується, що на війну проти України кошти знайдуть. Але соціальні витрати залишаються під питанням.