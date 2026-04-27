Что происходит с дефицитами бюджетов в России?

Об этом предупредил в понедельник, 27 апреля, министр финансов Антон Силуанов, о чем пишет Reuters.

Сейчас региональные бюджеты "несут" значительную долю расходов, которые связаны с войной в Украине, в частности выплаты добровольцам и их семьям.

Российские чиновники говорят об умеренном дефиците и долге федерального бюджета, который поддерживается Фондом национального благосостояния как ключевым буфером против западных санкций. Однако более широкий показатель, включающий балансы регионов, свидетельствует о более слабой картине.

Доходы от налога на прибыль, которые составляют до трети всех доходов региональных бюджетов, пострадали из-за замедления российской экономики, начавшегося в 2025 году. По последним данным, за январь 2026 года, корпоративные доходы упали почти на 30% в годовом измерении, поскольку многие компании сообщают о снижении прибыли или убытках.

Ситуация с бюджетами регионов является сложной,

– сказал Силуанов во время слушаний в верхней палате парламента.

Он отметил, что наибольшие дефициты возникли в регионах, которые традиционно имели профицитные бюджеты. В то же время долг регионов как доля доходов вырос на один процентный пункт – до 19% в 2025 году, поскольку регионы финансируют свои дефициты за счет банковских кредитов при нынешних высоких процентных ставках.

Наша задача – минимизировать коммерческий долг. Сегодня он дорогой,

– отметил Антон Силуанов.

Силуанов добавил, что Министерство финансов работает с региональными властями над сокращением расходов и увеличением доходов, стремясь уменьшить ожидаемый совокупный дефицит почти вдвое – до 1 триллиона рублей.

Заметьте! Он назвал до 20 регионов, то есть более пятой части всех российских регионов, проблемными. Но не уточнил их название.

В то же время российское СМИ "The Moscow Times" пишет, что субъектам необходимо заняться бюджетной консолидацией, чтобы уменьшить дефицит до 1 триллиона.

Например, в Республике Коми поступления налога на прибыль упали вдвое, в Оренбургской области – на 40%, в Ямало-Ненецком АО – на 38%. Более чем на 30% потеряли поступления Тюменская, Ингушетия, Карелия, Архангельская и Кемеровская области.

По итогам года в половине регионов снизилось промышленное производство и сократились объемы строительства, в каждом третьем зафиксирован спад в сельском хозяйстве,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Вдвое – с 23 до 46 – выросло количество регионов, где сокращаются инвестиции. Почти везде (в 80 регионах) замедлился потребительский спрос.

