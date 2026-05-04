Что происходит с российской нефтью?

О том, сколько Россия теряет из-за ударов украинских БпЛА, в эфире для 24 Канала рассказал Александр Савченко.

Ректор Международного института бизнеса прокомментировал информацию Bloomberg. Так, отмечалось, что из-за украинских атак по НПЗ, нефтепереработка в России упала до минимума за последние 17 лет.

В то же время страна получает сверхприбыли от продажи нефти из-за войны на Ближнем Востоке. И фактически это может нивелировать последствия атак.

Эксперт пояснил, что в этой ситуации важно учитывать политику Трампа, который "при любых обстоятельствах" играет Путину.

Где-то 2 месяца назад на помощь России пришел Трамп, который начал войну в Иране. Тем самым обусловил радикальное увеличение цен на нефть. Более того, он снял все ограничения по продаже нефти. И снятие еще продолжается,

– пояснил Александр Савченко.

Санкции против российской нефти должны восстановить за 2 недели. Однако, по мнению эксперта, это маловероятный сценарий, в частности из-за постоянной поддержки Трампа.

Итак, если бы не атаки украинских БпЛА на российские нефтяные объекты, Россия могла бы увеличить продажу не только нефти. Речь идет об увеличении доходов от газа и сжиженного газа.

По расчетам Савченко, в течение месяца доходы от продажи этих ресурсов могли вырасти на 10 миллиардов долларов. Однако из этих денег, в бюджет попадает не более 3 миллиардов. Это связано со сложной налоговой системой в стране.

Александр Савченко Ректор Международного института бизнеса Если бы не наши удары, то эта цифра была бы примерно на 30% больше. Рост российского ВВП месячно был бы не 10, а 13 миллиардов. Поступления в бюджет были бы не 2,5– 3 миллиарда долларов, а на 30% больше.

Поэтому, украинские удары влияют очень сильно, "но к сожалению, они пока не перебивают ту выгоду, которую Путин имеет из рук Трампа".

Савченко добавил, что ситуация сложная и пока вопрос открыт – удастся ли Украине уменьшить экспортный потенциал россиян. Эксперт подчеркнул, что в России работают над совершенствованием противовоздушной обороны, чтобы уберечь важные объекты.

Как по мне, лучшая стратегия сейчас – искать любые места хранения нефти и нефтепродуктов, переработки нефти, экспорта через суда и через трубопроводы. И бить там, где меньше защищенности,

– объяснил Савченко.

Он добавил, что улучшить ситуацию могут удары украинских ракет и баллистики, если те вскоре будут долетать до российских объектов.

Как доходы от нефти влияют на бюджет?

Как говорится в материале DW, в течение третьего месяца 2026 года доходы в российский бюджет от газа и нефти увеличились на 43%, по сравнению с мартом (+617 миллиардов рублей).

В то же время в комментарии для издания эксперт Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), отметил, что доходы от нефти, которые получает Россия, не станут решающими для экономики страны.

В начале года доходы России сократились настолько резко, что для компенсации потерь понадобились бы не один, а несколько месяцев стабильно высоких цен, и только после этого можно было бы говорить о "дополнительных доходах", которые бы превысили те, что их изначально закладывало российское правительство,

– акцентировал Исаак Леви.

По его мнению, война в Иране пока не повлияла радикально на экономику и бюджет Кремля.

В частности, в комментарии для 24 Канала координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман отмечал, что на фоне общего дефицита в российском бюджете, выгода от ситуации на Ближнем Востоке и заработки с нефти – это "капля в море".

Что известно об экономике России?

С начала 2026 года финансовые показатели российских компаний стремительно идут вниз. В частности, в течение первого квартала 2026 года сократились поступления в бюджет от малых предприятий и самозанятых лиц. Показатель упал на 7,5 миллиардов долларов.

В частности экономисты говорят, что реальное состояние экономики в разы хуже от того, что показывает статистика Кремля и официальные данные от государства. Так, промышленность сокращается, предприятия уменьшают рабочее время, а производство в некоторых отраслях резко падает.