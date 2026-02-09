Що відбувається у регіонах Росії?

Про це розповів опозиційний російський економіст В’ячеслав Ширяєв в інтерв'ю NV.

Дивіться також Росія котиться в прірву: аналітик сказав, коли Трамп може прискорити цей процес

За його словами, від самого початку 2026 року російським регіонам доводиться виживати.

Рік тільки почався, а регіони вже в режимі аварійного виживання. У Хабаровському краї немає грошей на виплату бюджетникам,

– зазначив Ширяєв.

Коштами, які регіони отримують з федерального центру, доводиться латати "дірки" у бюджеті, замість того, щоб виплатити федеральні надбавки педагогам.

Через відсутність грошей губернатори нібито повністю розгубилися і виглядають деморалізованими, говорить економіст. Якщо у 2025 році вони заявляли, що можуть з усім впоратися, то зараз "дві третини регіонів опустили руки і просто пливуть за течією".

Гроші з центру не йдуть, навіть ніхто їх вже не обіцяє. До прикладу, в якомусь регіоні дефіцит бюджету замість 10 млрд руб. ($130 млн) тепер у два рази більше. Що робити? Ну візьмемо кредит, а далі що? Всі просто на автоматі здійснюють дії без жодних стратегічних наслідків,

– додав економіст.

Він наголосив, що за останні роки російський диктатор Володимир Путін прибрав усіх, хто міг думати і опиратися його політиці. Тому зараз ніхто навіть не замислюється, як вибратися з економічної кризи.

Відтак, зараз російська влада опиниться в ситуації, коли у регіонах усім байдуже, що буде далі.

Котимося в яму з прискоренням – а що ми можемо зробити?

– резюмував Ширяєв.

Що прогнозують аналітики?

З російським опозиціонером погоджуються й світові експерти. На думку аналітиків, сьогодні економіка Росії слабша, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни в Україні.

Проблеми накопичуються буквально з усіх сторін:

Москва вже витратила більшість грошових резервів;

нові жорсткі санкції США та Європи посилюють брак готівки;

банківська криза й рецесія в країні очікується у 2026 році.

Економіка Росії вигравала від багатьох позитивних чинників, як-от високі світові ціни на сировину та бум, підживлений видатками. Більшість цих чинників зникли, і саме тому Росія зараз у найгіршій ситуації від початку війни,

– упевнений економіст Німецького інституту міжнародних і безпекових справ Яніс Клюге.

Зауважте! Додатково на бюджет Росії тиснуть багатомільярдні військові витрати. За підрахунками української розвідки, від початку повномасштабного вторгнення воєнні видатки Кремля сягнули 550 мільярдів доларів.

Які ще проблеми в економіці Росії?