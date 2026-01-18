З якими проблемами зіштовхнеться Росія у 2026 році?

Висока вартість капіталу збережеться надовго, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Це змусить бізнес відмовлятися від інерційного планування, жорстко контролювати оборотний капітал та скорочувати власні інвестиції. Компаніям у Росії доведеться:

переглядати строки окупності проєктів; умови відстрочок платежів; реальну ціну позикових коштів.

У результаті навіть за формально стабільного попиту зростає обережність і падає готовність до розвитку,

– пояснили у розвідці.

Додатковий удар по бізнесу завдасть податкова політика. З 1 січня 2026 року у Росії застосовується підвищена ставка податку на додану вартість – 22%:

Це ускладнює розрахунки з контрагентами, збільшує ризики податкових спорів, підвищує адміністративне навантаження. І всі ці фактори особливо важкі для малого та середнього бізнесів.

Крім того, ринок праці залишається напруженим. Вакансій наразі значно більше, ніж працівників. Низьке безробіття на тлі мобілізації та демографічних втрат дорівнює зростання конкуренції за персонал та тиск на фонд оплати праці. Але уповільнення зростання зарплат змушує бізнес шукати заміну "зарплатній гонці" через автоматизацію, скорочення функцій та підвищення вимог до універсальних навичок.

Проблеми накопичуються й у логістиці. Обов’язковий електронний документообіг та посилення регулювання міжнародних перевезень створюють ризики затримок і перевірок,

– зазначили у повідомленні.

Для продавців на маркетплейсах проблеми створюють нові правила платформенної економіки, підвищені податки та регуляторна невизначеність.

Важливо! Таким чином можна побачити, що економічні наслідки війни проти України все більше "вдаряють" по внутрішньому бізнес-середовищу. Замість розвитку й інвестицій компанії концентруються на виживанні, юридичній обороні та мінімізації ризиків, що говорить про системну деградацію економіки.

Нагадаємо, що у Росії масово закривається бізнес. Про це пише Forbes.

За 2025 рік у Росії було ліквідовано близько 30 тисяч компаній. Найбільша кількість юридичних осіб скоротилася в Центральному федеральному окрузі.

Зверніть увагу! Востаннє скорочення відбувалося у 2022 році, а у 2023 – 2024 роках чисельність російських компаній зростала.

Що ще відомо про стан російської економіки?