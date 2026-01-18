С какими проблемами столкнется Россия в 2026 году?
Высокая стоимость капитала сохранится надолго, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Это заставит бизнес отказываться от инерционного планирования, жестко контролировать оборотный капитал и сокращать собственные инвестиции. Компаниям в России придется:
- пересматривать сроки окупаемости проектов;
- условия отсрочек платежей;
- реальную цену заемных средств.
В результате даже при формально стабильном спросе растет осторожность и падает готовность к развитию,
– объяснили в разведке.
Дополнительный удар по бизнесу нанесет налоговая политика. С 1 января 2026 года в России применяется повышенная ставка налога на добавленную стоимость – 22%:
Это усложняет расчеты с контрагентами, увеличивает риски налоговых споров, повышает административную нагрузку. И все эти факторы особенно тяжелы для малого и среднего бизнеса.
Кроме того, рынок труда остается напряженным. Вакансий пока значительно больше, чем работников. Низкая безработица на фоне мобилизации и демографических потерь равна росту конкуренции за персонал и давление на фонд оплаты труда. Но замедление роста зарплат заставляет бизнес искать замену "зарплатной гонке" через автоматизацию, сокращение функций и повышение требований к универсальным навыкам.
Проблемы накапливаются и в логистике. Обязательный электронный документооборот и усиление регулирования международных перевозок создают риски задержек и проверок,
– отметили в сообщении.
Для продавцов на маркетплейсах проблемы создают новые правила платформенной экономики, повышенные налоги и регуляторная неопределенность.
Важно! Таким образом можно увидеть, что экономические последствия войны против Украины все больше "ударяют" по внутренней бизнес-среде. Вместо развития и инвестиций компании концентрируются на выживании, юридической обороне и минимизации рисков, что говорит о системной деградации экономики.
Напомним, что в России массово закрывается бизнес. Об этом пишет Forbes.
За 2025 год в России было ликвидировано около 30 тысяч компаний. Наибольшее количество юридических лиц сократилось в Центральном федеральном округе.
Обратите внимание! Последний раз сокращение происходило в 2022 году, а в 2023 – 2024 годах численность российских компаний росла.
Что еще известно о состоянии российской экономики?
- Российская экономика впервые официально признана такой, потерявшей динамику. Более того, она вошла в режим стагнации.
- Россия "фактически обречена" на постоянный бюджетный дефицит – по меньшей мере до 2042 года.
- Кремль входит в десятилетие, где восстановление выглядит маловероятным. Речь идет о глубокой и длительной деградации экономики.