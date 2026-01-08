Что ожидает экономику России?

В частности падение ВВП является стремительным и "неумолимым", пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

После 4,5% роста в четвертом квартале 2024 года показатели сократились. Они снизились:

до 1,4% в первом квартале 2025 года; 1,1% – во втором; 0,6% – в третьем.

Это резкое торможение демонстрирует системный кризис, который власть пытается скрыть за эвфемизмами вроде "плановое охлаждение" или "снижение перегрева",

– рассказали в разведке.

В частности слова чиновников и заявления Центробанка России не способны замаскировать очевидный факт – дефицит возникает как в федеральном бюджете, так и в регионах. И речь идет лишь о начале долгого периода потерь.

Даже сама Москва признает: населению придется "затягивать пояса" как минимум до 2042 года. И к этому времени Россия "фактически обречена" на постоянный бюджетный дефицит.

Ключевым фактором станет падение нефтегазовых доходов, которые по расчетам сократятся на 43% по сравнению с уровнем 2019 года,

– добавили в Службе внешней разведки.

Важно! То есть речь идет не о не временных трудностях, а глубокой и длительной деградации экономики. Россия входит в целое десятилетие, где восстановление выглядит маловероятным, а финансовые потери – неотвратимыми.

Что еще известно о российской экономике?

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству запустить процесс "детенизации экономики". Об этом пишет российское СМИ "The Moscow Times".

Деньги Кремль рассчитывает через повышение НДС до 22%. Также должна "помочь" радикальная налоговая реформа для малого бизнеса. А уже с 1 сентября вводится "технологический сбор" на технику и электронику.

Своими действиями Москва планирует сократить дефицит бюджета.

