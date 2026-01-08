Что рискует потерять Москва из-за событий в Венесуэле?

Таким образом формируется удар, который подрывает позиции Москвы в Латинской Америке и угрожает бюджетной стабильности, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Даже российские эксперты уже признают: Кремль рискует потерять не только активы, но и способность влиять на мировую нефтяную конъюнктуру. Если же под американским контролем будет находиться более половины мировых нефтяных запасов, то это позволит Вашингтону сдерживать цену российской нефти на уровне около 50 долларов США за баррель. И это критический предел для российского бюджета.

Не следует забывать и проблемы с венесуэльскими долгами. В 2006 – 2017 годах Кремль предоставил правительству Венесуэлы и государственной нефтяной компании "Petroleos de Venezuela S.A." 17 миллиардов долларов США кредитов. И по состоянию на 2017 год долг Каракаса перед Москвой составлял 3,5 миллиарда долларов США с отсрочкой выплат до 2027 года. Но возврат средств становится все менее вероятным.

Россия также фактически теряет контроль над венесуэльскими нефтяными активами. Доли, полученные "Роснефтью" в конце 2010-х годов, после санкций США против PDVSA были переданы "Росзарубежнефти", однако эффективное управление ими в условиях санкций и политического давления имеет нереалистичный вид,

– отметили в разведке.

Заметьте! Таким образом Россия теряет один из немногих энергетических плацдармов вне Евразии. А это говорит о структурной уязвимости экономики России и ее критической зависимости от внешнего контроля над нефтяными ценами.

Желание контролировать нефть Венесуэлы вызвало беспокойство в частности в Китае. Об этом пишет Financial Times.

Китай является вторым по величине потребителем сырой нефти во всем мире. Но если Трамп нанесет удар по Ирану, то потоки дешевой подсанкционной нефти в Китай сократятся.

Таким образом пострадает экономика страны. Кроме того, Вашингтон будет иметь дополнительный рычаг давления на Пекин.

Что еще известно о ситуации по нефти?