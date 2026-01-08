Що ризикує втратити Москва через події у Венесуелі?

Таким чином формується удар, який підриває позиції Москві в Латинській Америці та загрожує бюджетній стабільності, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Навіть російські експерти вже визнають: Кремль ризикує втратити не тільки активи, а й здатність впливати на світову нафтову кон’юнктуру. Якщо ж під американським контролем перебуватиме понад половини світових нафтових запасів, то це дасть змогу Вашингтону стримувати ціну російської нафти на рівні близько 50 доларів США за барель. І це критична межа для російського бюджету.

Не слід забувати й проблеми з венесуельськими боргами. У 2006 – 2017 роках Кремль надав уряду Венесуели та державній нафтовій компанії "Petroleos de Venezuela S.A." 17 мільярдів доларів США кредитів. І станом на 2017 рік борг Каракаса перед Москвою становив 3,5 мільярда доларів США з відтермінуванням виплат до 2027 року. Але повернення коштів стає дедалі менш ймовірним.

Росія також фактично втрачає контроль над венесуельськими нафтовими активами. Частки, отримані «Роснєфтью" наприкінці 2010-х років, після санкцій США проти PDVSA були передані "Росзарубежнефти", однак ефективне управління ними в умовах санкцій і політичного тиску має нереалістичний вигляд,

– зазначили у розвідці.

Зауважте! Таким чином Росія втрачає одного з небагатьох енергетичних плацдармів поза Євразією. А це говорить про структурну вразливість економіки Росії та її критичну залежність від зовнішнього контролю над нафтовими цінами.

Бажання контролювати нафту Венесуели викликало занепокоєння зокрема у Китаї. Про це пише Financial Times.

Китай є другим за величиною споживачем сирої нафти в усьому світі. Але якщо Трамп завдасть удару по Ірану, то потоки дешевої підсанкційної нафти до Китаю скоротяться.

Таким чином постраждає економіка країни. Крім того, Вашингтон матиме додатковий важіль тиску на Пекін.

Що ще відомо про ситуацію щодо нафти?