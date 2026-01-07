Що Сполучені Штати вимагають від Венесуели?

Так країна має вигнати розірвати економічні зв'язки з Китаєм, Росією, Іраном та Кубою, пише 24 Канал з посиланням на АВС.

Також Венесуела повинна погодитися співпрацювати виключно зі США у сфері нафтовидобутку та надавати перевагу Америці під час продажу важкої сирої нафти. За словами джерел, державний секретар Марко Рубіо на закритому брифінгу в понеділок повідомив законодавцям, що США можуть змусити Венесуелу піти на умови, оскільки її нафтотанкери вже заповнені.

Рубіо також сказав, що за оцінками США, у Каракаса залишилося лише кілька тижнів до фінансової неплатоспроможності без продажу нафтових резервів.

В ексклюзивному інтерв’ю ABC News голова Комітету з питань збройних сил Сенату Роджер Вікер підтвердив, що план США ґрунтується на контролі над венесуельською нафтою. Він сказав, що не вважає, що для цього знадобиться розгортання американських військ.

Уряд дійсно має намір контролювати нафту, взяти під контроль кораблі, танкери, і жоден із них не попрямує до Гавани. І доки вони не почнуть рухатися – ми сподіваємося, на відкритий ринок – більше немає танкерів, які можна було б заповнити, бо вони повністю завантажені,

– сказав Вікер.

Він також сказав ABC News, що у Венесуели більше немає танкерів для перевезення додаткової нафти. Танкері заповнені та чекають, щоб вирушити у відповідне місце.

Зауважте! Роджер Вікер висловив своє сподівання, що танкери чекають продажу на відкритому ринку, а не щоб безплатно діставатися Китаю.

Нагадаємо, що наразі Дональд Трамп вимагає від Венесуели повний доступ до венесуельських ресурсів. Про це повідомляли в матеріалі CNN.

Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та інших ресурсів їхньої країни, які дозволять нам відбудувати їхню країну,

– заявив Трамп.

Важливо! Також американський лідер вже погрожував Дельсі Родріґес, якщо вона не виконає вимоги США. Він заявив, що Родріґес заплатить дуже високу ціну та, можливо, навіть вищу, ніж Мадуро.

Як ситуація вплине на Росію?