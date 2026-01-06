На цьому в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зазначивши, що цікавим наразі є аспект, як Сполучені Штати технічно збираються взяти під свій контроль владу Венесуели, її державні інституції, адже там можуть вибухнути протести.

Україні в цій ситуації було б на руку отримати зброю, яку Росія постачала Венесуелі. Зокрема мовиться про потужні літаки Су-30, модернізовані С-300, ЗРК "Бук". Зі слів Жмайла, таке озброєння, у тому числі комплекси С-125, дуже знадобилися б українським військовим.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці підкреслив, що було багато дискусій стосовно поділу сфер впливу, мовляв, американці забирають Західну півкулю і що ж буде з Україною. Однак він нагадав, що нашу державу й так з 1991 року США віддали в російську зону впливу.

"Це було ясно по 90-х роках, коли тодішній президент Кучма намагався рухатися в Європу, це стосується і 2004 – 2008 років. Тоді нас не пустили до Північноатлантичного Альянсу, зірвали цей процес і долучилися до цього і російські спецслужби. В 2014 році Обама мовчки кивнув на окупацію Криму, в 2022 році з нами фактично попрощалися, адміністрація Байдена поставила хрест", – озвучив Жмайло.

Тому американці, зі слів Жмайла, зробили нині у Венесуелі те, що хотіли вчинити з Україною росіяни. Кремлю втілити свій задум не вдалося.

Ми зараз ці дії підтримуємо, бо нині головне завдання України – зберегти США як свого стратегічного союзника. Якщо американцям вдасться встановити контроль над Каракасом, то сподіваємося, що певні види озброєння звідти потраплять в Україну. Далі залишається стежити за ситуацією, вона ще точно Вашингтоном до кінця не вирішена,

– вважає Жмайло.

Аби зброя з Венесуели опинилася в Україні, над цим мають попрацювати українські дипломати. Однак виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці підсумував, що не варто забігати вперед щодо таких питань, бо США ще не контролюють Венесуелу.

Однак якщо це станеться, то, зі слів Жмайла, Вашингтон точно не захоче відпускати зі своїх рук цю державу, яка в Латинській Америці має потужні запаси озброєння. Штати намагатимуться перевести Венесуелу на американську зброю.

До відома! Очільник Пентагону Гегсет заявив, що російські засоби ППО у Венесуелі під час проведення американцями військової спецоперації спрацювали незадовільно. Він підкреслив, що операція США відбулась там безперешкодно.

