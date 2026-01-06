На этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что интересным сейчас является аспект, как Соединенные Штаты технически собираются взять под свой контроль власть Венесуэлы, ее государственные институты, ведь там могут взорваться протесты.

США атаковать Венесуэлу: какой плюс может быть для Украины?

Украине в этой ситуации было бы на руку получить оружие, которое Россия поставляла Венесуэле. В частности говорится о мощных самолетах Су-30, модернизированные С-300, ЗРК "Бук". По словам Жмайло, такое вооружение, в том числе комплексы С-125, очень пригодились бы украинским военным.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подчеркнул, что было много дискуссий относительно разделения сфер влияния, мол, американцы забирают Западное полушарие и что же будет с Украиной. Однако он напомнил, что наше государство и так с 1991 года США отдали в российскую зону влияния.

"Это было ясно по 90-м годам, когда тогдашний президент Кучма пытался двигаться в Европу, это касается и 2004 – 2008 годов. Тогда нас не пустили в Североатлантический Альянс, сорвали этот процесс и присоединились к этому и российские спецслужбы. В 2014 году Обама молча кивнул на оккупацию Крыма, в 2022 году с нами фактически попрощались, администрация Байдена поставила крест", – озвучил Жмайло.

Поэтому американцы, по словам Жмайло, сделали сейчас в Венесуэле то, что хотели поступить с Украиной россияне. Кремлю воплотить свой замысел не удалось.

Мы сейчас эти действия поддерживаем, потому что сейчас главная задача Украины – сохранить США как своего стратегического союзника. Если американцам удастся установить контроль над Каракасом, то надеемся, что определенные виды вооружения оттуда попадут в Украину. Далее остается следить за ситуацией, она еще точно Вашингтоном до конца не решена,

– считает Жмайло.

Чтобы оружие из Венесуэлы оказалось в Украине, над этим должны поработать украинские дипломаты. Однако исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подытожил, что не стоит забегать вперед по таким вопросам, потому что США еще не контролируют Венесуэлу.

Однако если это произойдет, то, по словам Жмайло, Вашингтон точно не захочет отпускать из своих рук это государство, которое в Латинской Америке имеет мощные запасы вооружения. Штаты будут пытаться перевести Венесуэлу на американское оружие.

К сведению! Глава Пентагона Хегсет заявил, что российские средства ПВО в Венесуэле во время проведения американцами военной спецоперации сработали неудовлетворительно. Он подчеркнул, что операция США состоялась там беспрепятственно.

