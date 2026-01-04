Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что Рубио говорит о Венесуэле?

3 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с обращением к народу на государственном телевидении. Она заявила, что она отрицает возможность перехода страны под контроль Вашингтона и назвала Николаса Мадуро "единственным лидером".

Эти слова политика прокомментировал Марко Рубио: он объяснил, что дальнейшая стратегия Соединенных Штатов будет зависеть не от риторики венесуэльских чиновников, а от их конкретных действий в ближайшие недели.

Мы ориентируемся в направлении, в котором это (ситуация в Венесуэле, – 24 Канал) будет двигаться вперед. И это то, на что у нас есть рычаги влияния,

– добавил госсекретарь США.

По словам Рубио, США "просто не могли работать" с Мадуро и администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Венесуэлы Делси Родригес действующим легитимным лидером страны.

Напомним, ранее венесуэльская армия поддержала вице-президента Делси Родригес как временно исполняющую обязанности президента Венесуэлы. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопез также заявил, что США похитили президента страны, которого якобы "избрал народ".

С чего все началось?