Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала объяснил, почему эта история стала чувствительным ударом для Кремля. Он считает, что США таким шагом показывают жесткие правила в собственном полушарии и проверяют, как далеко Россия готова зайти, когда речь идет о символическом влиянии на расстоянии.

Задержание российского танкера стало ударом по Кремлю

Лесной объяснил, что история с танкером, который перерегистрировали под российский флаг, стала показательной. По его словам, россияне сначала пытались прикрыть судно юридическими трюками и демонстративными символами, а потом усиливали это силовыми жестами.

Напомним: 7 января США начали операцию по захвату танкера Marinera, который, вероятно, связан с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования в Атлантике. Судно, которое ранее было известно как Bella 1, официально зарегистрировали в России под названием Marinera, а до этого оно меняло регистрации в нескольких странах. Танкер принадлежит турецкой компании и его относят к "теневому флоту" для перевозки подсанкционной нефти.

Но американцы все равно взяли танкер под контроль, и это сломало картинку, которую Кремль пытался навязать.

С ними играть никто не будет. Россияне были вынуждены тоже отступить. Это для них очень позорный момент,

– сказал Лесной.

Он добавил, что российская пропаганда несколько дней смеялась над Америкой и убеждала, будто сам российский флаг "отгоняет" США. После инцидента тон резко изменился, и это, по его мнению, показывает, насколько болезненно восприняли ситуацию в Москве.

Не произошло так, как им хотелось. Это очень хороший информационный повод показать, что Россия становится ничтожнее, чем дальше от своих границ,

– отметил политолог.

Он отметил, что такая история имеет для Путина накопительный эффект, потому что накладывается на другие провалы России в регионе.

Вашингтон показал границу для Кремля в Западном полушарии

Лесной объяснил, что ситуация с танкером выглядела как демонстрация правил, которые США готовы жестко отстаивать в своем регионе. По его мнению, россияне рассчитывали, что формальный российский статус судна и сопровождение заставят американцев отступить, но этого не произошло.

Это не операция береговой охраны. Это полноценная военная операция,

– сказал Лесной.

Он добавил, что видел в зарубежных публикациях версии о возможном "особом" грузе на борту. Политолог подчеркнул, что подтверждений этому нет, но именно это могло объяснять, почему Россия так нервно пыталась прикрыть танкер и почему США действовали показательно жестко.

Я не имею подтверждения, но встречал в прессе, что это был не просто танкер. Там могло быть что-то важное для России,

– отметил Лесной.

В то же время он предположил, что Кремль в этом регионе пытался сыграть на символах и ощущении безнаказанности, но получил ответ, который разрушил эту логику. Именно поэтому история с танкером, по его словам, стала для Москвы болезненной и показала, что далеко от границ Россия имеет значительно меньше реальных рычагов, чем пытается демонстрировать.

Что известно о захвате российского танкера?