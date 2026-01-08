Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", объяснил 24 Каналу, что сопровождение судна российскими боевыми кораблями и атомными подводными лодками свидетельствует о чрезвычайной важности груза, который экипаж пытался скрыть от американцев.

Защищают ли российские флаги танкеры от ареста США?

Теневой флот – не "путинское изобретение". Эту модель отработали иранцы, и она эволюционировала, превратившись в слаженную машину из ржавых шестерен, к которой подключены Северная Корея и другие игроки,

– отметил Лакийчук.

Большинство танкеров возле Венесуэлы связаны со схемами перевозки подсанкционной иранской и российской нефти, включая смешивание российского сырья с венесуэльской.

Когда США начали арестовывать подсанкционные танкеры, те не ходили под российским флагом. Сейчас массово поднимают российские флаги и даже рисуют на борту, в надежде на защиту.

"С танкером Marinera (Bella) I – это, конечно, определенное исключение, я не знаю, что там было. Но любое судно в море под любым флагом, если оно вызывает предостережения от портовых или служб безопасности, могут осмотреть. Пограничники, береговая охрана проведут осмотр и, если все нормально, то отпустят", – отметил Лакийчук.

Что означает побег танкера от береговой охраны США?

Если танкер убегает от береговой охраны – это почти всегда сигнал, что что-то не так. Этот конкретный танкер – давно известное судно теневого флота, которое направлялось в Венесуэлу из Ирана и большую часть маршрута проходило с выключенной автоматической идентификационной системой.

АИС создан для безопасности, чтобы суда "видели" друг друга и избегали аварий в море. Выключая его, танкер становится невидимым для всего морского трафика – и для контроля, и для других участников движения. Это четкий признак нарушителя,

– подчеркнул эксперт.

Судно с выключенным АИС прибило к Венесуэле. Когда американцы попытались его осмотреть, оно начало убегать. Танкер сбежал в порты России, что под прикрытием Северного флота. Россия выслала навстречу ему боевые корабли и атомную подводную лодку для защиты.

"Это чрезвычайная ситуация – такое прикрытие для торгового судна. Когда американцы все же высадились на судно для осмотра, то там ничего не нашли. Такая реакция России свидетельствует, что на борту был очень важный груз или команда. Возможно, что-то станет известно, а какие-то аспекты американцы и россияне попытаются оставить в тайне", – сказал Лакийчук.

