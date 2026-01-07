Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Алексея Журавлева для российского пропагандистского издания NEWS.ru.

Как в госдуме отреагировали на захват США танкера с флагом России?

Первый заместитель председателя комитета госдумы по обороне заявил, что захват США танкера Marinera можно якобы считать "незаконным вторжением к границам России".

Алексей Журавлев также считает, что Вашингтон пытается подать операцию как "лихой рейд за венесуэльской нефтью", но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

"Такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря – полноценное военное вторжение в Россию", – выдумал российский депутат.

Он также сказал, что "дипломатические методы в этой ситуации исчерпаны". Поэтому, по его мнению, Россия должна ответить "соответствующим образом".

Нужно дать военный ответ, атаковать торпедами, потопить пару американских катеров. Вступить в бой с американской береговой охраной, которая не только что-то слишком далеко отошла от обеих Америк, но и совсем перепутала берега,

– резюмировал Журавлев.

Также, по словам россиянина, Соединенные Штаты сейчас находятся в "эйфории безнаказанности" после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. А остановить сейчас можно только таким вот "щелчком по носу".

