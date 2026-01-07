Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Алексея Журавлева для российского пропагандистского издания NEWS.ru.
Как в госдуме отреагировали на захват США танкера с флагом России?
Первый заместитель председателя комитета госдумы по обороне заявил, что захват США танкера Marinera можно якобы считать "незаконным вторжением к границам России".
Алексей Журавлев также считает, что Вашингтон пытается подать операцию как "лихой рейд за венесуэльской нефтью", но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.
"Такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря – полноценное военное вторжение в Россию", – выдумал российский депутат.
Он также сказал, что "дипломатические методы в этой ситуации исчерпаны". Поэтому, по его мнению, Россия должна ответить "соответствующим образом".
Нужно дать военный ответ, атаковать торпедами, потопить пару американских катеров. Вступить в бой с американской береговой охраной, которая не только что-то слишком далеко отошла от обеих Америк, но и совсем перепутала берега,
– резюмировал Журавлев.
Также, по словам россиянина, Соединенные Штаты сейчас находятся в "эйфории безнаказанности" после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. А остановить сейчас можно только таким вот "щелчком по носу".
Что известно о захвате США двух танкеров?
Соединенные Штаты 7 января захватили два нефтяных танкера: Marinera (Bella) и Sophia. Они были связаны с Венесуэлой и подозревались в перевозке подсанкционной нефти.
В МИД России, в свою очередь, заявили, что на танкере Marinera находились граждане их страны. В министерстве требуют возвращения своих граждан и обеспечения их прав согласно международным нормам.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, в свою очередь, отметили, что США могут отдать под суд экипаж захваченного танкера Marinera. На этих граждан американский суд выдал ордер на арест за нарушение санкций США.