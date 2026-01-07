Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Олексія Журавльова для російського пропагандистського видання NEWS.ru.

Як у держдумі відреагували на захоплення США танкера з прапором Росії?

Перший заступник голови комітету держдуми з оборони заявив, що захоплення США танкера Marinera можна буцімто вважати "незаконним вторгненням до кордонів Росії".

Олексій Журавльов також вважає, що Вашингтон намагається подати операцію як "хвацький рейд за венесуельською нафтою", але ігнорує, що вона знаходилася на борту російського судна.

"Такий напад і кваліфікувати можна як незаконний перетин нашого кордону, інакше кажучи – повноцінне військове вторгнення до Росії", – вигадав російський депутат.

Він також сказав, що "дипломатичні методи у цій ситуації вичерпані". Тож, на його думку, Росія має відповісти "відповідним чином".

Потрібно дати військову відповідь, атакувати торпедами, потопити пару американських катерів. Вступити в бій з американською береговою охороною, яка не лише щось надто далеко відійшла від обох Америк, а й зовсім переплутала береги,

– резюмував Журавльов.

Також, за словами росіянина, Сполучені Штати зараз перебувають в "ейфорії безкарності" після арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. А зупинити зараз можна тільки таким ось "клацанням по носу".

Що відомо про захоплення США двох танкерів?