Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российский МИД.
Смотрите также "Не имеете права": Россия впервые прокомментировала захват танкера "Маринера" Штатами
Что известно о россиянах на захваченном танкере?
В МИД России сообщили, что на борту захваченного Штатами нефтяного танкера “Маринера” находятся россияне. Там в очередной раз отметили, что судно шло под российским флагом.
В то же время в ведомстве отметили, что США не должны препятствовать скорейшему возвращению граждан России на родину. Также в МИД призвали американцев обеспечить гуманное обращение с россиянами, которые находятся на борту, и соблюдение их прав в соответствии с международными нормами.
Важно! Россияне продолжают издеваться над украинскими военными и гражданскими в плену, нарушая все нормы международного гуманитарного права, в частности те, что определены Женевскими конвенциями. Так, недавно в Покровском районе, в селе Шахово, российские оккупанты взяли в плен двух военных ВСУ, а впоследствии совершили умышленное убийство. Эти случаи случаются систематически как на фронте, так и в российских колониях.
Сейчас точное количество граждан России на судне неизвестно.
Как в Кремле прокомментировали операцию США на их танкере?
Москва осудила действия Вашингтона в отношении танкера "Маринера". В Минобороны отмечают, что танкер имел юридическое право находиться в международных водах, ведь имеет временное разрешение на плавание под российским флагом в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права.
В то же время Министерство транспорта России утверждает, что военные США высадились на судно в открытом море за пределами территориальных вод любого государства.
В Кремле назвали захват американским флотом нефтяного танкера нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.