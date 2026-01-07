Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское СМИ ТАСС.

Как Россия прокомментировала захват США танкера Маринера"?

По данным пророссийского издания, около 15:00 на нефтяной танкер "Маринера" высадился американский десант, а связь с судном оборвалась.

Кремль осуждает такие действия Штатов и заявляет, что танкер имел временное разрешение на плавание под российским флагом в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права.