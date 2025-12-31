По данным The Wall Street Journal, Штаты отложили силовое вмешательство из-за дипломатических рисков. Об этом пишет 24 Канал.

Почему береговая охрана США не задержала танкер?

Американские чиновники отмечали, что суда береговой охраны США уже более 10 дней преследуют нефтяной танкер Bella 1 в Атлантическом океане, держась на расстоянии примерно 800 метров.

Спецподразделения США сообщили о готовности к силовому захвату танкера, однако окончательное решение зависело от Белого дома. Ситуация стала сложнее после того, как на корпусе Bella 1 появилось небрежное изображение российского триколора. Это поставило под сомнение правовой статус судна.

Справочно! Согласно Конвенции ООН по морскому праву, судна можно захватывать только если они не принадлежат ни одному государству или подозреваются в мошенничестве.

Когда началось преследование, американские чиновники считали Bella 1 судном под фальшивым флагом, на которое распространяется судебное решение об аресте.

Впрочем эксперты предупреждают, что в случае легальной перерегистрации судна в России, силовое вмешательство может привести к дипломатическому конфликту. По информации издания, в Вашингтоне опасаются, что Москва могла прибегнуть к манипуляциям и оформить судно задним числом без инспекций, чтобы спровоцировать международный инцидент.

Сейчас США пытаются через дипломатические связи выяснить официальный статус Bella 1.

Кому принадлежит судно и почему попало под американские санкции?

Известно, что танкер Bella 1 принадлежит турецкой компании. Судно попало под санкции США из-за транспортировки иранской нефти в интересах террористических организаций, в частности "Хезболлы", йеменских хуситов и Корпуса стражей исламской революции. Bella 1 входит в состав так называемого "теневого флота", который перевозит подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы, обходя международные ограничения.

Санкции против российских танкеров: что известно?