Таким образом судно пытается избежать ответственности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что известно о переименовании танкера?

По информации СМИ, судно, ранее идентифицировалось как Bella 1, теперь зарегистрировано под названием Marinera.

В официальных документах указано, что танкер ходит под государственным флагом России, а портом приписки определен город Сочи.

Обратите внимание! Изменение флага создает юридическую коллизию. По нормам международного права, судна под флагом определенного государства находятся под его юрисдикцией и защитой.

Однако попытки танкера избежать американского правосудия через изменение регистрации "задним числом" могут не иметь эффекта. Американские чиновники заявили, что на момент начала преследования судно более недели ходило под фальшивым флагом и не имело легитимной регистрации. Из-за этого, по словам Вашингтона, танкер считался "нейтральным судном" – без национальности, что позволяло его досмотр в соответствии с международным правом.

По данным Международной морской организации, ранее танкер был зарегистрирован в Панаме, Палау, Либерии и на Маршалловых островах. Судно принадлежит турецкой компании Louis Marine Shipholding Enterprises и является частью так называемого "теневого флота", перевозящего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

Что этому предшествовало?

Американский суд выдал ордер на арест судна еще до попытки его захвата. Основанием стала перевозка иранской нефти, средства от которой, по данным Вашингтона, идут на финансирование террористических группировок.

В среду 31 декабря береговая охрана США временно приостановила операцию по задержанию танкера после того, как на его борту появился нарисованный российский триколор. Военные США сообщали о готовности штурма судна и ожидают соответствующего приказа из Белого дома.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, береговая охрана имеет право задерживать суда без надлежащей регистрации или по подозрению в мошенничестве. В начале преследования Bella 1 классифицировали как судно под фальшивым флагом.

